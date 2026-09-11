Михаела Доцова: НСО е основополагаща за спокойствието и сигурността на държавното управление

Председателят на Народното събрание поздрави служителите на Националната служба за охрана по повод 147 години от създаването ѝ

Националната служба за охрана е основополагаща за спокойствието и сигурността при осъществяването на държавното управление. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на отбелязването на 147 години от създаването на НСО.

Доцова поздрави служителите на службата от свое име и от името на народните представители. Тя подчерта ролята на НСО за защитата на националната сигурност и гарантирането на конституционния ред в България.

147 години история

Председателят на парламента припомни, че основите на държавната охранителна институция са поставени малко след Освобождението на България, когато княз Александър I Батенберг създава първата охранителна структура.

„От 12 септември 1879 г. досега вие с мъжество и достойнство осъществявате своите професионални задължения и осигурявате охраната на публични лица, които имат отговорни задачи по осъществяване на държавното управление“, заяви Доцова.

Тя благодари на служителите на НСО за тяхната лоялност, морал, професионализъм и отдаденост.

Специална благодарност председателят на Народното събрание отправи и към семействата на служителите за разбирането, което проявяват към спецификата, отговорностите и натовареността на професията.

„Предизвикателствата стават все по-неочаквани“

Според Михаела Доцова през XXI век служителите на НСО са изправени пред значително повече и по-непредвидими предизвикателства.

„С професионализъм и всеотдайност ги преодолявате“, посочи тя.

Председателят на парламента изрази увереност, че работата на НСО получава признание както от българското общество, така и от международните структури и партньори, с които службата работи.