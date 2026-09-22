Михаела Доцова: Независимостта се отстоява чрез защита на националните интереси

Председателят на Народното събрание заяви на Царевец, че от днешните поколения зависи каква България ще оставят на следващите

„Днес Независимостта се отстоява през защитата на националните ни интереси в съюзите, в които членуваме, и през гарантирането на сигурност и благоденствие за собствения народ.“ Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на честванията на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България във Велико Търново.

Доцова произнесе слово на церемонията по издигане на националното знаме в Архитектурно-музейния резерват „Царевец“, където прие строя на курсантите от почетния караул на Националния военен университет „Васил Левски“.

„Ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим на следващите“, подчерта председателят на парламента.

По думите ѝ винаги когато българите са били обединени около национални каузи и интереси, страната е благоденствала. Тя призова към единство и следване на националните интереси с цел на идните поколения да бъде оставена една по-добра България.

„Независимостта е акт на силен държавнически дух“

В словото си Михаела Доцова припомни историческото значение на Велико Търново и събитията от 22 септември 1908 г.

„Свободна, съединена и равноправна държава – това е националният идеал, завещан ни от борбените българи, национален идеал, извоюван с Освобождението, изтерзан със Съединението и постигнат с акта от 22 септември 1908 г. тук, в старопрестолно Търново“, заяви тя.

Доцова припомни, че в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ княз Фердинанд прочита документа, с който България е провъзгласена за независимо царство.

„Независимостта е акт на силен държавнически дух, който показва решимостта на българския народ и готовността му сам да пише своята история“, посочи председателят на Народното събрание.

Според нея Независимостта е „най-блестящият акт на българската дипломация“, показващ далновидност и воля за бъдещето. Доцова я определи и като „победа без война, без битки, без сражения и без жертви“.

„Независимостта не е даденост“

Председателят на парламента подчерта, че и днес Независимостта не трябва да бъде приемана за даденост.

„Тя се отстоява всеки ден и зависи от твърдата воля и мъдростта на решенията“, заяви Михаела Доцова.

Тя поздрави присъстващите на хълма Царевец с Деня на Независимостта и поднесе цветя пред Пирамидата на Независимостта.

На церемонията присъстваха народни представители от всички парламентарно представени сили, министри, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, областният управител Марин Богомилов, началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, представители на образователни и държавни институции, граждани и журналисти.