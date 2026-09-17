Михаела Доцова и Андрей Бабиш обсъдиха разширяването на парламентарните и икономическите връзки

Сред основните теми бяха търговията, енергетиката, газовите доставки и сътрудничеството между парламентите на България и Чехия

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното парламентарно и икономическо сътрудничество. Срещата се проведе по време на официалното посещение на Бабиш в България по покана на премиера Румен Радев.

Доцова подчерта значението на активния диалог между законодателните институции на двете държави. Според нея сътрудничеството между парламентарните комисии и групите за приятелство може да допринесе за развитието както на политическите, така и на икономическите отношения.

Очаква се в новосформирания чешки парламент да бъде създадена група за приятелство с България. Андрей Бабиш също изрази очакване това да стане скоро и да даде допълнителен импулс на парламентарния диалог.

Фокус върху бизнеса и енергетиката

Сред обсъдените теми бяха сътрудничеството в енергетиката, диверсификацията на газовите доставки в Югоизточна Европа и проектът за Многогодишната финансова рамка на ЕС.

Доцова открои и ролята на Българо-чешкия бизнес форум за създаването на нови партньорства между компании от двете държави. По данни на Министерския съвет чешките инвестиции в България надхвърлят 500 млн. евро, а двустранният търговски оборот се доближава до 3 млрд. евро.

Председателят на парламента посочи електрониката, фармацевтичните продукти, ИТ услугите, храните и напитките като сектори с потенциал за разширяване на българския износ към Чехия. Тя отбеляза и съвместната работа по Програма „Дунавски регион“ 2021–2027, където 50 български и 44 чешки партньори участват в 36 проекта.

В срещата участваха още председателят на Комисията по външна политика Петър Витанов и председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов.