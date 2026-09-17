МИДТ ще привлича външни експерти за удостоверяването на машините за президентските избори

Министър Иван Василев утвърди процедурата за избор на специалисти, които ще участват в проверката на съответствието на устройствата за машинно гласуване

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев утвърди процедура за привличане и избор на външни експерти, които ще участват в удостоверяването на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване. Информацията беше публикувана от министерството на 16 септември.

Експертите ще бъдат ангажирани във връзка с подготовката на машинното гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на България, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Процедурата определя реда, по който Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще привлича и избира специалистите, участващи в процеса по удостоверяване на машините.

Тя е разработена в изпълнение на чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с разпоредбите на Закона за електронното управление.

Документът е публикуван както в портала за електронно управление, така и на интернет страницата на министерството.

Официалната информация и процедурата