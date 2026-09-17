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България

Мая Манолова е определена за председател на Комисията за защита на потребителите

Недялко Тенев

Правителството реши тя да оглави КЗП до изтичането на съответния мандат, а Александър Колячев остава член на комисията

Правителството прие решение, с което Мая Манолова-Найденова е определена за председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за срок до изтичането на съответния мандат. Информацията за решението беше публикувана на 17 септември 2026 г.

КЗП е специализиран държавен орган, който прилага законодателството за защита на потребителите и осъществява административен контрол върху вътрешния пазар. Сред основните ѝ функции са контролът върху нелоялните търговски практики и общата безопасност на стоките и услугите.

Комисията е колегиален орган, състоящ се от трима членове, включително председател. Те се определят с решение на Министерския съвет за петгодишен мандат и се назначават от министър-председателя. Законът предвижда поне един от членовете да бъде юрист и един – икономист.

До промяната временно изпълняващ длъжността председател беше Александър Колячев, след като Мария Филипова беше освободена от поста във връзка с избирането ѝ за заместник-омбудсман.

С новото решение правомощията на Колячев като председател се прекратяват, но той остава член на Комисията за защита на потребителите.

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