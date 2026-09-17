Линията на бедност ще се повиши до 443 евро през 2027 г.

Увеличението е с 13,4% спрямо 2026 г. и ще доведе до ръст на редица социални помощи и финансови подкрепи

Правителството определи линията на бедност за 2027 г. на 443 евро. Това представлява увеличение с 52,37 евро, или 13,4%, спрямо размера ѝ през 2026 г.

Промяната ще се отрази върху размера на различни социални помощи и финансови подкрепи, които са обвързани с линията на бедност. Сред тях са плащания по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

С увеличаването на прага се очаква да се разшири и кръгът на хората и семействата в нужда, които могат да получават определени форми на държавна подкрепа.

Новият размер на линията на бедност ще се прилага от 1 януари 2027 г.