понеделник, август 11, 2025
Личен състав и военна техника ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура във връзка с ротация на военни формирования

Във връзка с ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село“, от днес, 11 август, до 14 август 2025 г.  включително ще се извършва транспортиране по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника.

Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на Република България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба „Военна полиция“.

