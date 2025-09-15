Лесотехническият университет тържество откри академичната 2025/2026 година

Днес, на 15 септември Лесотехническият университет – София тържествено откри новата академична 2025/2026 година.

Празничната церемония започна под звуците на студентския химн Gaudeamus igitur, а водещ на събитието беше зам.-ректорът доц. д-р Калин Христов.

В своето академично слово ректорът доц. д-р Христо Михайлов отправи поздравления от името на академичната общност на ЛТУ. „Празник е за почитане на знанието и стремежа към него. Всички знаем, че в основата на бъдещето е знанието. Ние се гордеем и със своето минало, но и със своето настояще. Днес с чувство на гордост, обявявам, че ЛТУ е записал на 100% всички студенти в бакалавърска и магистърска степен, които са наша държавна поръчка.“ Обръщайки се към преподавателите, ректорът подчерта: „Отговорността е във всички да работим неуморно с всички млади колеги. Да можем да отговорим на потребностите, на желанията на всички наши колеги.“ А към първокурсниците се обърна с думите: „Във вашите ръце е бъдещето на България, бъдещето на света. Нашите специалности са един конгломерат, който създава среда за живот. Те формират и управляват ландшафта, създават и поддържат средата на живот за всеки един от нас, осигуряват продоволствената сигурност, общественото здраве, устойчивостта на екосистемите. Бъдете горди и уверени с вашия избор. Бъдете търсещи! Можещи и знаещи!“

Тази година 669 първокурсници за първи път прекрачиха прага на своята Алма Матер и станаха част от академичната общност на Лесотехническия университет. В знак на символичното начало на студентския живот ректорът връчи ключа на Университета и първата студентска книжка на Невена Брейчева, приета в специалност Ветеринарна медицина и лауреат на Националната олимпиада по биология и здравно образование.

Събитието събра представители на висшите държавни институции, академични и професионални общности. Сред тях бяха проф. д-р Андрей Чорбанов – председател на Комисията по образованието и науката, Цвета Караянчева, председател на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание, министърът на околната среда и водите Манол Генов, заместник-министърът на земеделието и храните инж. Стоян Тошев, както и заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, председателя на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев, зам.-председателя на Селскостопанска академия проф. Илиана Начева и доц. Деница Сербезова (главен научен секретар на ССА), Кирил Вълчев – генерален директор на БТА, духовния надзорник на Софийска епархия Кирил Дидов, както и д-р Димитър Яновски зам.-председател на Българския ветеринарен съюз,. В церемонията се включиха още: от Съвета на настоятелите на ЛТУ – д-р инж. Меглена Плугчиева и Полина Карастоянова и бившите ректори на ЛТУ проф. д-р Веселин Брезин и проф. д-р Нино Нинов, проф. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България и проф. д-р Васил Живков – председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

По случай откриването на новата учебна година университетът получи и редица поздравления. Беше изпратен поздравителен адрес и от президента на Република България Румен Радев, който подчерта: „Уверен съм, че и през новата 2025/2026 г. академичната общност на ЛТУ ще продължи да утвърждава авторитета на родното ни висше лесовъдско образование – с всеотдаен труд, научни достижения и висока компетентност. А към първокурсниците – обучавайки се, ще придобият необходимите експертни знания и умения да променят нашата родина според своите представи и мечти.“

Поздравителни слова поднесоха още министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министърът на земеделието и храните инж. Стоян Тошев, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България, председателят на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, проф. дн Стефан Гандев – председател на Селскостопанската академия, проф. д-р Васил Живков – председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, както и председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България Ангел Стайков.

На финала на тържеството зазвуча „Многая лета“ и откриването на академичната година продължи по всички пет факултети на ЛТУ.

