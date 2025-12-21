КТД за периода 2026 – 2027 г. бе подписан в МО

Колективен трудов договор в Министерството на отбраната за периода 2026 – 2027 г. подписаха министърът на отбраната Атанас Запрянов и председателите на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия“ към КНСБ Георги Братованов и на Национален синдикат „Отбрана“ към КТ „Подкрепа“ Тодор Воденов.

Подписано бе и десетото поред Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите с оглед интересите на цивилните служители по служебно правоотношение работещи в структурите на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов благодари на синдикалните организации за съвместната работа и конструктивния диалог за постигане на по-високи възнаграждения в сектора, по-добра защита на интересите на работещите и по-безопасни условия на труд.

„Винаги съм казвал, че ръководството на Министерството на отбраната и синдикалните организации трябва да работим делово и да вникваме в проблемите“, посочи министър Запрянов. По думите му – традицията на колективното трудово договаряне в Министерството на отбраната е дългогодишна. Това е 17-ият колективен трудов договор, който дава стабилна основа за следващите две години. „Благодарение на усилията на военното ръководство, на цивилното ръководство, и на Вас като наши партньори, през тази година ние изпълнихме всички задачи. Успяхме да засилим интереса към военната служба и да продължим успешно процесите на модернизация“, каза още министърът и подчерта: „Много ще се радвам, ако доброто сътрудничество между синдикалните организации и следващото ръководство на Министерството на отбраната се съхрани, за да продължим грижата за хората – и за военните, и за цивилните. Това е наша обща кауза. Ние сме партньори“.

Заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, който е и председател на Отрасловия съвет за социално сътрудничество в Министерството на отбраната, посочи, че през годината са били проведени всички планирани отраслови съвети, както и извънредни такива. „Като председател винаги съм се стремил да има двустранен процес и да постигаме резултати в рамките на възможния баланс и ефективност. Изпращаме годината с добър резултат“.

Председателите на двете синдикални структури Георги Братованов и Тодор Воденов благодариха на екипа на Министерството на отбраната за усилията и експертизата при изготвянето на Колективния трудов договор за периода 2026 – 2027 г.

