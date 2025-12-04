Комисията по външна политика прие с единодушие декларация във връзка с акта на насилие от омраза в Северна Македония срещу Владимир Перев

На редовно заседание Комисията по външна политика прие декларация, която осъжда акта на насилие от омраза в Северна Македония срещу Владимир Перев, виден журналист и защитник на правата на българите там.

По предложение на председателя на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова, декларацията беше включена в дневния ред на заседанието. С декларацията, приета с единодушие, се подчертава безпрекословната подкрепа за всички граждани на Северна Македония с българско самосъзнание, които справедливо отстояват своите права.

Народните представители настояват управляващите в съседната страна да преустановят всякакви действия и изявления, оправдаващи насилието и изразяват несъгласие с публичното отричане и омаловажаване на съществуването на сериозен проблем с правата и сигурността на българите там. Като призовават Северна Македония да гарантира зачитането на правата и достойнството на всички свои граждани без дискриминация, депутатите изразяват очакване към властите да вземат необходимите мерки, за да предотвратят говора на омраза и насилието от омраза срещу българите. Те изказват безпокойство, че подобни действия и реторика целят да заглушат и дискредитират критичните гласове. С декларацията се подчертава, че Република Северна Македония все още не е изпълнила договорения си ангажимент с Европейския съюз по приемане на съответните конституционни промени.

Пълният текст на приетата от Комисията по външна политика декларация е както следва:



ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с актa на насилие от омраза срещу журналист и представител на българската общност в Република Северна Македония

Народното събрание на Република България,

– Като потвърждава всички приети от Народното събрание декларации и решения, свързани със систематичното и методично разрушаване на диалога между РСМ и Република България и провокативни и обидни изявления спрямо България от страна на управляващите политически фактори в Република Северна Македония; с ескалиращите агресивни антибългарски прояви; както и с разширяването на Европейския съюз и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония;

– Като се позовава на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз и заложените в тях ценности, особено „ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека“ и „плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта и солидарността“;

– Като потвърждава фундаменталното значение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония от 2017 г. и на двустранните Протоколи от заседанията на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 от този Договор, подписани през 2019 г. и 2022 г.;

– Като подчертава, че Република Северна Македония все още не е изпълнила договорения си ангажимент с ЕС по приемане на съответните конституционни промени с оглед включването на българите в Конституцията на страната, и по този начин техните права остават незащитени;

– Като припомня, че защитата на основните права е част от политическите критерии за членство в Европейския съюз;

– Като отчита силно негативната публична реторика срещу българите от най-високо политическо ниво в Република Северна Македония, упражняването на институционален натиск и провеждането на политически мотивирани съдебни процеси, водещи до продължаващи актове на насилие от омраза спрямо българите там;

– Като изразява сериозно безпокойство, че подобни действия и реторика ще увеличат насилието и целят да заглушат и дискредитират критичните гласове на онези, включително журналисти, които се осмеляват да говорят и защитават правата на българите в тази държава;

– Като подкрепя позицията на Министерството на външните работи на Република България във връзка с нападението срещу Владимир Перев и последователните дейности, свързани със защитата на българските общности извън страната,

ДЕКЛАРИРА:

1. Подчертава своята безпрекословна подкрепа за всички граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание, които справедливо отстояват своите права.

2. Категорично осъжда акта на насилие от омраза срещу Владимир Перев като виден представител на българската общност в Република Северна Македония, журналист и защитник на правата на българите там.

3. Порицава продължаващото публично, включително от високо и най-високо политическо ниво отричане, омаловажаване и отклоняване на отговорността за съществуването на сериозен проблем с правата и сигурността на българите в Република Северна Македония.

4. Настоява управляващите в Република Северна Македония да преустановят всякакви действия и изявления, оправдаващи насилието, включително срещу журналиста Владимир Перев, както и да прекратят използването на унизителен език спрямо него, насочен срещу човешкото му достойнство, с цел подкопаване на общественото доверие спрямо неговия авторитет и дейност.

5. Очаква от властите в Република Северна Македония незабавно да вземат всички необходими мерки, за да предотвратят продължаващите говор на омраза и актове на насилие, предизвикани от омраза срещу българите.

6. Призовава компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат незабавни и ефективни действия за прозрачно и обективно разследване на акта на насилие от омраза срещу журналиста Владимир Перев, за издирването на извършителя и подвеждането му под съответната отговорност.

7. Настоява Република Северна Македония да гарантира зачитането на основните права и достойнството на всички свои граждани без дискриминация, като осигури необходимата политическа воля без забавяне, за да осъществи конституционните промени в пълно съответствие с всички елементи от договореностите си, съставляващи Европейския консенсус от 2022 г.

8. Отбелязва обявения от управляващите в Република Северна Македония проект на План за действие за защита на правата на хората, принадлежащи към общности като начална стъпка, преди разработването му чрез приобщаващ процес. Този План, чието изпълнение ще се проследява през целия присъединителен процес на Република Северна Македония към ЕС, следва да цели пълно и същинско равенство и да съдържа ясни, измерими и ефективни мерки по прилагането на защитата на правата на човека и на правата на лицата, принадлежащи към общности в Република Северна Македония.

