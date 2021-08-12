Колумбия открива почетно консулство в България

Министерският съвет реши да даде съгласие за откриване на консулство на Република Колумбия в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България.

Сокол Янков ще изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Колумбия в Република България. Той е бакалавър по „Икономика“ и магистър по „Бизнес администрация“ от Нов Български университет. От 2007 г. до момента Янков е заемал различни ръководни длъжности в частния сектор.

Откриването на почетно консулство на Република Колумбия в България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, разполага с принципен потенциал да даде положителни резултати в стремежа към задълбочаване на двустранните отношения в редица области.