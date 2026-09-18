Колко струва прехвърлянето на автомобил през 2026 г.?

Покупката на кола не приключва с плащането на договорената цена. При прехвърлянето на автомобил има допълнителни разходи за нотариус, местен данък, регистрация и административни услуги.

Когато купуваме употребяван автомобил, една от най-честите грешки е да предвидим бюджет само за самата кола. Реалната цена на сделката включва и няколко задължителни или възможни допълнителни разхода.

Точната сума за прехвърляне на автомобил не е еднаква за всички. Тя зависи най-вече от стойността на автомобила, размера на местния данък, нотариалните такси и необходимите действия след покупката.

Какви разходи има при прехвърляне на автомобил?

При покупко-продажба на вече регистриран автомобил обикновено трябва да предвидите няколко основни разхода.

Местен данък при придобиване – това често е един от най-съществените разходи. Размерът му се определя от съответния общински съвет в рамките, предвидени в закона, и затова може да бъде различен според общината.

Нотариални такси – при прехвърляне на собствеността върху регистриран автомобил подписите по договора трябва да бъдат нотариално заверени. Размерът на нотариалната такса зависи от материалния интерес по сделката и действащата тарифа.

Такси за регистрация в Пътна полиция – след покупката новият собственик трябва да изпълни изискванията за промяна на регистрацията. Разходът зависи и от това дали се издават нови регистрационни табели.

Към крайната сума могат да се добавят разходи за документи, застраховка „Гражданска отговорност“, технически преглед или други услуги според конкретния автомобил.

Колко струва прехвърлянето на автомобил при нотариус?

Няма фиксирана нотариална цена за всички автомобили. Таксата се изчислява съобразно материалния интерес и Тарифата за нотариалните такси.

Затова прехвърлянето на евтин автомобил обикновено струва по-малко от това на кола с висока стойност.

Важно е да не се гледа само нотариалната такса. При сделката може да има и други разходи, поради което сумата, която купувачът трябва да подготви, е по-висока.

Местният данък може значително да промени крайната цена

При възмездно придобиване на имущество се дължи местен данък. Конкретната ставка се определя от общината в законово установените граници.

Например, ако автомобилът е оценен на 20 000 лв. и приложимият местен данък е 3%, само този компонент би бил 600 лв.

При ставка от 2,5% същият пример би означавал 500 лв. данък. Именно затова две сделки за автомобили с еднаква стойност могат да имат различна крайна цена в зависимост от приложимата общинска ставка.

Примерна сметка за прехвърляне на автомобил

Да приемем, че купувате употребяван автомобил за около 15 000 лв. Към покупната цена трябва да предвидите местния данък, нотариалните разходи и таксите, свързани с промяната на регистрацията.

Точна крайна сума не може да бъде посочена само по продажната цена. Необходимо е да се знаят общината, стойността, върху която ще бъдат изчислени съответните плащания, както и дали ще се сменят регистрационните табели.

Затова е разумно преди подписването на договора да поискате предварителна калкулация на разходите, вместо да разчитате на приблизителна сума.

Кой плаща прехвърлянето на автомобила?

На практика купувачът обичайно поема основните разходи по придобиването, освен ако страните не са уговорили друго там, където законът допуска това.

Добре е продавачът и купувачът предварително да уточнят кой поема отделните разходи, за да няма изненади непосредствено преди сделката.

Какви документи са необходими?

При стандартна покупко-продажба на регистриран автомобил обичайно са необходими личните документи на страните и документите на автомобила. В зависимост от конкретния случай могат да бъдат необходими и допълнителни документи.

Преди сделката е добре да се проверят собствеността върху автомобила, VIN номерът и данните в регистрационните документи. Купувачът трябва да обърне внимание и на евентуални правни или финансови тежести.

Какво следва след нотариуса?

Подписването на договора не е последната стъпка. Новият собственик трябва да изпълни изискванията за регистрация на придобитото превозно средство в предвидения от закона срок.

Не бива да се забравя и за валидната застраховка „Гражданска отговорност“. При необходимост трябва да се уредят и въпросите около регистрационните табели и останалите документи на автомобила.

Как да изчислим реалния бюджет за покупката?

Най-сигурният подход е към цената на автомобила да добавите всички съпътстващи разходи:

цена на автомобила + местен данък + нотариални разходи + регистрационни такси + застраховка + евентуални допълнителни разходи.

Така ще получите много по-реална представа колко всъщност ще ви струва придобиването на автомобила.

Колко струва прехвърлянето на автомобил – накратко

Няма универсална цена за прехвърляне на автомобил. При по-евтина кола разходите могат да бъдат сравнително ограничени, докато при автомобил за десетки хиляди левове местният данък и нотариалните разходи могат да увеличат значително бюджета за сделката.

Затова преди покупката проверете стойността на местния данък, очакваната нотариална такса и разходите за регистрация. Така ще знаете предварително колко пари трябва да подготвите и ще избегнете неприятни изненади при самото прехвърляне.