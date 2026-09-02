Таксата зависи от възрастта и избраната услуга, като стандартното издаване на лична карта за пълнолетен струва 15,34 евро

Колко струва издаването на лична карта през 2026 г.? Това е въпрос, който интересува всеки, на когото предстои подмяна на документа за самоличност заради изтичане на срока му, загуба, повреда или промяна на лични данни.

От 27 април 2026 г. са в сила нови такси за издаване на български лични документи. Цената зависи от възрастта на заявителя и от това дали е избрана обикновена, бърза или експресна услуга.

Колко струва лична карта за пълнолетен?

За хората на възраст от 18 до 70 години личната карта е с валидност 10 години. Таксите са:

15,34 евро – обикновена услуга до 30 дни;

– обикновена услуга до 30 дни; 30,68 евро – бърза услуга до 3 работни дни;

– бърза услуга до 3 работни дни; 76,70 евро – експресна услуга до 8 работни часа.

Така за повечето граждани, които нямат нужда от спешно издаване на документа, новата лична карта струва 15,34 евро.

Колко струва първата лична карта?

Първата лична карта на дете на възраст от 14 до 16 години се издава без такса. Според актуалната информация на МВР освобождаването от такса важи за обикновена, бърза и експресна услуга.

При следваща лична карта за лице от 14 до 18 години цената е 10,74 евро за обикновена, 21,48 евро за бърза и 53,70 евро за експресна услуга. Тези лични карти са с валидност четири години.

Кой не плаща такса за лична карта?

Лицата, навършили 70 години, също не заплащат такса за издаването на лична карта. За тях документът може да бъде с валидност 10 или 30 години, като според актуалната тарифа на МВР и трите вида услуги са без такса.

Облекчени такси има и за хора с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50%. Те заплащат 1,53 евро за обикновена, 3,06 евро за бърза и 7,65 евро за експресна услуга. Същите размери са определени за 12-месечна лична карта, когато поради временна физическа невъзможност не могат да бъдат снети пръстови отпечатъци.

За колко време се издава лична карта?

МВР предлага три срока за издаване на документа. Обикновената услуга е до 30 дни, бързата – до 3 работни дни, а експресната – до 8 работни часа. Колкото по-кратък е срокът, толкова по-висока е таксата.

Как може да се плати таксата?

Според Дирекция „Български документи за самоличност“ таксите могат да бъдат платени по няколко начина, сред които по банков път, чрез интернет, с картово плащане и във финансово звено на МВР.

Актуалните цени и информация за услугата могат да бъдат проверени на страницата на Дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР.

Колко ще платим накратко?

За най-масовия случай – човек между 18 и 70 години, който подменя личната си карта – цената през 2026 г. започва от 15,34 евро. Ако документът е необходим по-бързо, таксата достига 30,68 евро за срок до 3 работни дни и 76,70 евро за експресно издаване до 8 работни часа.

Затова, ако срокът на личната карта наближава, е добре заявлението да бъде подадено навреме. Така може да се използва най-евтината – обикновената услуга, вместо да се плаща значително повече за бързо или експресно издаване.