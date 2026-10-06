Колко години стаж са необходими за пенсия през 2026 г.?

За пенсиониране в България не е достатъчно само да сте навършили определена възраст – необходимо е да имате и изискуемия осигурителен стаж

Един от най-често задаваните въпроси от хората, които наближават пенсионна възраст, е колко години трудов и осигурителен стаж са необходими за пенсия. Отговорът зависи от пола, годината на пенсиониране и в някои случаи – от категорията труд и професията.

През 2026 г. при най-масовия случай – работещите при условията на трета категория труд – жените трябва да имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж, а мъжете – 39 години и 10 месеца. Това са официално посочените от Националния осигурителен институт условия.

Колко стаж е необходим за пенсия през 2026 г.?

За придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2026 г. общите условия са:

Жени Мъже Необходим осигурителен стаж 36 г. и 10 м. 39 г. и 10 м. Пенсионна възраст 62 г. и 6 м. 64 г. и 9 м.

Двете условия – за възраст и осигурителен стаж – трябва да бъдат изпълнени едновременно.

Това означава например, че жена, която е навършила 62 години и 6 месеца, но няма необходимите 36 години и 10 месеца стаж, не придобива автоматично право на пенсия по общия ред само заради възрастта си.

Същото важи и за мъжете – през 2026 г. са необходими 64 години и 9 месеца възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

Какво се променя през 2027 г.?

Изискванията продължават постепенно да се увеличават.

През 2027 г. жените ще трябва да са навършили 62 години и 8 месеца и да имат 37 години осигурителен стаж.

За мъжете изискването ще бъде 64 години и 10 месеца възраст и 40 години осигурителен стаж.

След достигането на 37 години стаж за жените и 40 години за мъжете изискването за стажа по общия ред не продължава да нараства, докато пенсионната възраст следва предвидения в законодателството график.

Може ли човек да се пенсионира само с 15 години стаж?

Да, но при съвсем различни условия.

Хората, които нямат достатъчно осигурителен стаж за пенсиониране по общия ред, могат да придобият право на пенсия при навършени 67 години и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.

Тук е важно уточнението „действителен осигурителен стаж“. Това не означава просто всеки период, който при други обстоятелства може да бъде зачетен за осигурителен стаж. При преценката на конкретния случай значение има как е придобит стажът.

Затова при човек с малко над 15 години стаж е разумно да се направи индивидуална проверка в НОИ.

Какво става, ако не достигат няколко години стаж?

Една от възможностите, предвидени в Кодекса за социално осигуряване, е при определени условия човек да закупи недостигащ осигурителен стаж.

НОИ посочва, че когато за придобиване на право на пенсия по общия ред не достигат до 5 години осигурителен стаж, могат да бъдат внесени осигурителни вноски за недостигащия период по реда на чл. 9а, ал. 4 от КСО. Закупеният по този ред период се зачита за осигурителен стаж от трета категория труд.

Това може да бъде особено важно например за човек, който е достигнал необходимата пенсионна възраст, но има 38 години стаж при изисквани 39 години и 10 месеца.

Самото „купуване на стаж“ обаче не бива да се предприема само въз основа на приблизителни лични сметки. Необходимо е да се установи точно колко стаж е признат и колко действително не достига.

Може ли да се пенсионирам една година по-рано?

Съществува възможност за пенсиониране до една година преди достигането на общата пенсионна възраст, ако човек вече има изискуемия осигурителен стаж.

Тази възможност обаче има важна последица – пенсията се отпуска в намален размер пожизнено. Намалението е 0,4% за всеки месец, който не достига до достигането на общата пенсионна възраст.

Например при пенсиониране 12 месеца по-рано намалението би било:

12 × 0,4% = 4,8%

Това намаление остава за целия период на получаване на пенсията.

Колко стаж е необходим на учителите?

За учителите действат специални правила.

През 2026 г. жените могат да придобият право на срочна пенсия от Учителския пенсионен фонд при 59 години и 6 месеца възраст и 25 години и 8 месеца учителски осигурителен стаж.

За мъжете условията са 61 години и 9 месеца възраст и 30 години и 8 месеца учителски осигурителен стаж.

При учителите е важно не само колко години общ стаж има човек, а каква част от него може да бъде призната именно като учителски осигурителен стаж.

Има ли различни условия при първа и втора категория труд?

Да. За хората, работили при условията на първа или втора категория труд, съществуват специални правила за пенсиониране.

При тях значение имат възрастта, продължителността на стажа в съответната категория и други законови условия. Например за определени случаи на втора категория труд през 2026 г. НОИ посочва изискване за най-малко 15 години стаж при условията на тази категория, наред с изискванията за възраст и сбор от възраст и осигурителен стаж.

Затова стажът при първа и втора категория не трябва механично да се сравнява с изискванията за трета категория.

Трудов стаж и осигурителен стаж едно и също ли са?

В разговорния език най-често се използва изразът „трудов стаж“, но когато става дума за придобиване право на пенсия, ключово значение има осигурителният стаж.

Двата термина не винаги са напълно равнозначни. В определени случаи за осигурителен стаж могат да бъдат зачетени периоди според специалните правила на Кодекса за социално осигуряване, затова при подготовка за пенсиониране трябва да се установи именно признатият осигурителен стаж.

Как да проверим колко осигурителен стаж имаме?

Преди подаване на документи за пенсия е добре човек да провери данните за своя осигурителен стаж и доход.

НОИ разполага и с електронна услуга за изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията. При нея се използва наличната в информационната система на института информация за осигурителен стаж и доход след 31 декември 1996 г., както и въведена от потребителя информация за периодите преди 1 януари 1997 г.

Калкулатор за прогнозна пенсия на НОИ

Най-важното: колко години стаж трябват за пенсия през 2026 г.?

За повечето работещи при условията на трета категория труд отговорът е ясен:

Жени: 36 години и 10 месеца осигурителен стаж + 62 години и 6 месеца възраст.

Мъже: 39 години и 10 месеца осигурителен стаж + 64 години и 9 месеца възраст.

Ако човек няма необходимия стаж по общия ред, съществува възможност за пенсиониране на 67-годишна възраст при минимум 15 години действителен осигурителен стаж. При недостиг до 5 години за общия ред законодателството предвижда и възможност за закупуване на недостигащ стаж при съответните условия.

Конкретното право на пенсия винаги зависи от индивидуалната осигурителна история, затова при спорни или липсващи периоди е необходима персонална проверка.