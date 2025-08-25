Колежът по туризъм в Бургас е с обновена сграда, в която са инвестирани близо 1,6 млн. лева от Министерството на образованието и науката.

Днес тя бе открита след мащабния ремонт от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, кмета на Бургас Димитър Николов, ректора на Бургаския държавен университет „Проф. Асен Златаров“ проф. Христо Бозов и директорът на Колежа по туризъм доц. Веселина Атанасова.

Министър Вълчев поздрави ръководството и община Бургас – за реализацията на проекта и за дългосрочното им партньорството. „Там, където има добро партньорство с местната власт, висшите училища се развиват“, каза той.

Студентите ще учат в 17 модерни зали. Колежът има изключителното значение за подготовката на кадри за туризма.

„Ние искаме университетът да се развива, да има повече студенти, които да се реализират успешно на пазара на труда“, отбеляза министър Вълчев.

Кметът Димитър Николов подчерта, че 90% от студентите в университета са от Югоизточна България (Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково, Стара Загора). Той се ангажира местната власт да помага, за да се разшири приемът на студенти от малките населени места в Черноморското крайбрежие и Странджа, както и за обучението на повече чуждестранни студенти.

„Тази година има записани около 150 български студенти, както и студенти от чужбина – основно от Македония, Украйна, но има заявен интерес и от студенти от Азия, най-вече от Индия“, съобщи ректорът проф. Христо Бозов.

В обновената сграда на Колежа се проведе дискусионен форум „Туризъм: образование – бизнес – местна власт“, който събра представители на институции, бизнес и местна власт.

Министърът на образованието Красимир Вълчев акцентира върху нуждата от развитие на дуалното обучение и програмите за преквалификация, които ще осигурят на бизнеса кадри, готови да се адаптират към динамичните изисквания на туристическия сектор.

В дискусията участваха народните представители Станислав Губеров и Галя Василева, областният управител Владимир Крумов, кметове на общини и представители на браншови организации.

Колежът по туризъм в Бургас е основно звено в структурата на Бургаски държавен университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Срокът за обучението по специалностите е шест семестъра за редовно обучение и седем семестъра за задочно обучение. В него се подготвят кадри за туризма, включително и ръководни.

В Колежа се развива научно-изследователска дейност, резултатите от която се регистрират чрез обширна публикационна дейност на преподавателите и студентите и участие в български и международни научни конференции, в множество вътрешноуниверситетски, национални и международни проекти.

