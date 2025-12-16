Коледна благотворителна инициатива на служители от системата на МВР

В навечерието на коледните и новогодишните празници служители от различни структури на Министерството на вътрешните работи се обединиха около благородна кауза.

В сградата на вътрешното ведомство бе организиран благотворителен базар, на който бяха представени ръчно изработени празнични украшения, домашно приготвени сладки и солени изделия, сувенири и други тематични подаръци.

Инициативата, подкрепена от министъра на вътрешните работи Даниел Митов, както и от политическото и професионалното ръководство на МВР, събра 11 987 лева. Със средствата ще бъде подпомогнато 7-годишното дете на младши инспектор Мариян Тенчев от РД „Гранична полиция“ – Бургас, който през месец октомври загуби битката за живота си.

Благотворителният базар е част от поредица инициативи, чрез които служителите на МВР изразяват своята съпричастност към семействата и децата на колеги, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. През месец декември подобни кампании, посветени на тази кауза, бяха организирани и в други структури на министерството.

Facebook

Twitter



Shares