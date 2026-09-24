Кога се плаща данък МПС през 2026 г. – срокове, отстъпка и какво трябва да знаем

Данъкът върху автомобила може да се плати на две вноски, а при плащане на цялата сума до 30 април собствениците получават 5% отстъпка

Всеки собственик на регистрирано превозно средство трябва да следи сроковете за плащане на данък МПС. Пропускането им може да доведе до начисляване на лихви, а платеният данък е необходим и при годишния технически преглед.

Ето най-важното за сроковете през 2026 г.

Кога се плаща данъкът за автомобила?

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски:

първа вноска – до 30 юни;

втора вноска – до 31 октомври.

Собственикът обаче не е длъжен да чака тези срокове и може да плати целия годишен данък наведнъж.

До кога се плаща данък МПС с 5% отстъпка?

Има възможност да спестите част от сумата, ако платите задължението си по-рано.

При плащане на целия годишен данък до 30 април се ползва 5% отстъпка от дължимата сума.

Така основните дати, които собствениците на автомобили трябва да запомнят, са:

30 април – срок за плащане на целия данък с 5% отстъпка;

30 юни – срок за първата вноска;

31 октомври – срок за втората вноска.

Какво става, ако купим автомобил през годината?

При автомобил, който е придобит или регистриран за движение през текущата година, правилата са различни.

Данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването или регистрацията, в зависимост от конкретния случай.

Размерът му се определя пропорционално за оставащите месеци до края на годината.

Къде се плаща данъкът за автомобила?

Данъкът върху превозните средства е местен данък.

Той се внася в бюджета на общината по постоянния адрес на собственика, а при юридическите лица – според седалището.

Конкретните възможности за плащане могат да се различават според съответната община.

Трябва ли данъкът да е платен за технически преглед?

Да. Плащането на данъка върху превозното средство е условие за редовност при извършването на периодичния технически преглед.

Информацията за платеното задължение може да бъде проверена чрез автоматизиран обмен на данни между съответните информационни системи.

Какво става, ако не платим данъка навреме?

При просрочено задължение върху невнесения в срок данък се начислява лихва.

Затова е добре собствениците да проверяват задълженията си предварително, особено ако предстои технически преглед или плащането е оставено за края на законовия срок.

От какво зависи размерът на данък МПС?

При леките и товарните автомобили с технически допустима максимална маса до 3,5 тона размерът на данъка се определя по формула, която включва имуществен и екологичен компонент.

Значение имат фактори като мощността на двигателя, годината на производство и екологичната категория на автомобила.

Конкретният размер зависи и от ставките, определени от съответния общински съвет.

Най-важното накратко

Ако искате да използвате 5% отстъпка, платете целия данък МПС до 30 април.

Ако предпочитате плащане на части, сроковете са до 30 юни и до 31 октомври.

При автомобил, придобит или регистриран през годината, данъкът се заплаща в двумесечен срок, като размерът се изчислява за съответната част от годината.