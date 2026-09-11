Кога се изплаща обезщетение за неизползван отпуск?

При прекратяване на трудовия договор работникът може да има право на парично обезщетение за натрупаните и неизползвани дни платен годишен отпуск

Много служители имат останали дни платен годишен отпуск, които не са успели да използват. Това често поражда въпроса – губят ли се тези дни и кога работодателят е длъжен да изплати обезщетение за неизползван отпуск?

Българското трудово законодателство предвижда възможност неизползваният платен годишен отпуск да бъде компенсиран с пари, но само при определени условия.

Кога имаме право на обезщетение за неизползван отпуск?

Основното правило е, че платеният годишен отпуск не може да бъде заменян с парично обезщетение, докато трудовото правоотношение продължава.

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се дължи при прекратяване на трудовото правоотношение.

Това означава, че независимо дали служителят напуска по собствено желание, договорът е прекратен по взаимно съгласие, изтича срокът му или прекратяването е по инициатива на работодателя, може да възникне право на обезщетение за останалите дни отпуск.

Правото е уредено в чл. 224 от Кодекса на труда.

За колко дни неизползван отпуск се плаща?

Обезщетението се определя според броя на дните платен годишен отпуск, които работникът има право да използва към момента на прекратяване на трудовото правоотношение и правото за които не е погасено по давност.

Това е важно, защото натрупването на неизползван отпуск не означава автоматично, че при напускане ще бъде платен всеки останал ден независимо колко стар е той.

По общото правило правото на ползване на платения годишен отпуск се погасява след изтичането на две години от края на годината, за която отпускът се полага, освен в предвидените от закона случаи, при които давността започва да тече по-късно.

Как се изчислява обезщетението?

Размерът на обезщетението не се определя произволно от работодателя.

То се изчислява въз основа на правилата за среднодневното брутно трудово възнаграждение, като значение имат възнаграждението на служителя и броят на дните неизползван отпуск, за които се дължи компенсация.

Например, ако при прекратяването служителят има право на обезщетение за 10 неизползвани дни, работодателят трябва да изчисли сумата за тези дни съобразно правилата на Кодекса на труда.

Кога се изплаща обезщетението?

Обезщетението за неизползван отпуск възниква при прекратяването на трудовото правоотношение.

Съгласно общото правило на Кодекса на труда обезщетенията, дължими при прекратяване, трябва да бъдат изплатени най-късно до последния ден на месеца, следващ месеца, през който трудовото правоотношение е прекратено, освен ако в колективен трудов договор не е предвиден друг срок.

След изтичането на този срок работодателят дължи и законна лихва.

Плаща ли се отпускът, ако напуснем по собствено желание?

Да. Начинът, по който е прекратен трудовият договор, сам по себе си не лишава служителя от обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.

Ако работникът подаде предизвестие и напусне, работодателят отново трябва да установи колко дни платен отпуск са останали и за колко от тях се дължи обезщетение.

Същото важи при прекратяване по взаимно съгласие или при други основания за прекратяване на трудовия договор.

Може ли да поискаме пари вместо отпуск, без да напускаме?

По правило – не.

Докато трудовият договор е в сила, предназначението на платения годишен отпуск е служителят действително да почива. Затова работникът не може просто да се откаже от почивните си дни и да поиска работодателят да му ги изплати като допълнително възнаграждение.

Паричното обезщетение е свързано с прекратяването на трудовото правоотношение.

Какво да направим, ако работодателят не изплати обезщетението?

Ако имате неизползван отпуск, за който се дължи обезщетение, но работодателят не го изплати след прекратяването на договора, първата стъпка е да проверите документите по прекратяването и изчисленията на работодателя.

При спор служителят може да потърси съдействие от Главна инспекция по труда, а при необходимост – да защити вземането си и по съдебен ред.

Важно е да не се отлага прекалено дълго, тъй като и паричните вземания по трудово правоотношение са обвързани със законови давностни срокове.

Най-важното накратко

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се изплаща при прекратяване на трудовия договор, когато служителят има останали дни отпуск, правото за които не е погасено по давност.

Няма значение единствено дали човек е напуснал по собствено желание или договорът е прекратен на друго основание – работодателят трябва да направи необходимото изчисление и да изплати дължимата сума.

Затова при напускане е добре служителят да провери колко дни неизползван отпуск има, за кои години са натрупани и какво обезщетение е включено в окончателното му плащане.