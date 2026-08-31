Клиниката по неонатология в „Майчин дом“ отбеляза 50 години

Здравният министър Катя Ивкова благодари на поколенията медици, посветили професионалния си път на грижата за най-малките пациенти

Клиниката по неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом“ отбеляза своя 50-годишен юбилей. На официалната церемония присъстваха министърът на здравеопазването Катя Ивкова и президентът на Република България Илияна Йотова.

„Петдесет години означават хиляди дежурства, трудни решения, тревожни очаквания и първи глътки въздух. Това е история, написана от хора, поели отговорността за живота още в неговото начало“, заяви министър Ивкова в приветствието си към екипа.

Признателност към поколенията медици

Здравният министър изрази признателност към лекарите, медицинските сестри и специалистите, работили в клиниката през изминалите пет десетилетия и допринесли за нейното развитие.

„Техният труд е дал шанс на деца, опора на родители и посока на неонатологията у нас“, подчерта Катя Ивкова.

По думите ѝ натрупаните през годините знания, приемствеността между поколенията и подготовката на нови специалисти дават възможност на клиниката да продължи да развива съвременни методи за лечение и да подготвя бъдещи кадри в областта.

„Всяко дете, поело към дома, е потвърждение за смисъла на този труд“

В края на приветствието си министър Ивкова пожела здраве и сили на целия колектив на Клиниката по неонатология.

Тя подчерта, че всяко дете, което напуска болницата в ръцете на своите родители, е най-силното доказателство за смисъла на работата на медиците, посветили професионалния си път на грижата за новородените.