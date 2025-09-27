Киселова от Томин мост: Историята не се пише с кръв, а от хора със сърца

Днес отбелязване 102 г от разгрома на Септемврийското въстание от 1923 г.

Някога нашите предци са били много по-решителни в отстояването на своите идеали. Длъжни сме пред поляните, напоени с кръвта на въстаниците да помним уроците на историята, за да не допуснем разделение в обществото.”. Това заяви народният представител от “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Наталия Киселова от местността Томин мост, където почете паметта на жертвите от трагичните събития.



Тя подчерта, че изкачването на 175-те стълби до паметника е малка крачка, която трябва да се извърви, за да се покаже преклонение пред жертвоготовността на хората, които не се поколебаха да отстояват до край своите идеали.



“Историята се пише не с кръв, а от хора със сърца.”, каза Наталия Киселова.

