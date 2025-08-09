Кампанията за популяризиране на мобилното приложение „еЗдраве“ продължава в цялата страна

През целия месец август мобилни екипи на регионалните здравни инспекции, с подкрепата на „Информационно обслужване“ АД, ще продължат да съдействат на гражданите да активират мобилното приложение „еЗдраве“ и да получат бърз достъп до своето електронно здравно досие.

През следващата седмица кампанията ще обхване над 40 локации в 28 града и 8 села в страната – от централната пешеходна зона на Нова Загора и парка „Кестените“ в Банкя, до Туристическия информационен център в село Иваново и Информационния туристически център в Елена.

Жителите и гостите на Враца ще могат да се включат по време на празничните събития за Международния ден на младежта, а в Перник мобилните екипи ще бъдат позиционирани в парка на кв. „Изток“ и пред Двореца на културата.

В Благоевград, Габрово, Хасково и Разград пунктовете ще се намират на ключови обществени места, а в по-малките населени места като с. Грозден, с. Кирково и с. Лехчево ще се осигури удобен достъп за жителите.

Графика на мобилните екипи на РЗИ за следващата седмица, ще намерите тук:

Facebook

Twitter



Shares