събота, август 9, 2025
Последни:
България

Кампанията за популяризиране на мобилното приложение „еЗдраве“ продължава в цялата страна

Редактор

През целия месец август мобилни екипи на регионалните здравни инспекции, с подкрепата на „Информационно обслужване“ АД, ще продължат да съдействат на гражданите да активират мобилното приложение „еЗдраве“ и да получат бърз достъп до своето електронно здравно досие.

През следващата седмица кампанията ще обхване над 40 локации в 28 града и 8 села в страната – от централната пешеходна зона на Нова Загора и парка „Кестените“ в Банкя, до Туристическия информационен център в село Иваново и Информационния туристически център в Елена.

Жителите и гостите на Враца ще могат да се включат по време на празничните събития за Международния ден на младежта, а в Перник мобилните екипи ще бъдат позиционирани в парка на кв. „Изток“ и пред Двореца на културата.

В Благоевград, Габрово, Хасково и Разград пунктовете ще се намират на ключови обществени места, а в по-малките населени места като с. Грозден, с. Кирково и с. Лехчево ще се осигури удобен достъп за жителите.

Графика на мобилните екипи на РЗИ за следващата седмица, ще намерите тук:

Интересно от мрежата

Вижте още

Вицепремиерът Зафиров ще награди българския национален отбор по волейбол за девойки

Редактор

Над 15 000 българи получиха достъп до здравните си досиета през юли

Редактор

ЕК подкрепя участието на България в европейски научни инициативи

Редактор

Pin It on Pinterest