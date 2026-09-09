Какво трябва да съдържа трудовият договор – какво да проверим преди да подпишем

Заплата, работно време, длъжност, отпуск и срок на договора – вижте кои са основните неща, които трябва да проверите, преди да започнете нова работа

Започването на нова работа обикновено е свързано с много въпроси – каква ще бъде заплатата, какво ще е работното време, колко дни отпуск имаме и какви точно ще бъдат задълженията ни. Голяма част от тази информация трябва да бъде ясно уредена в трудовия договор.

Затова договорът не трябва да се подписва набързо. Преди да положим подписа си е добре внимателно да прочетем условията и да проверим дали написаното отговаря на договореното с работодателя.

Какво представлява трудовият договор?

Трудовият договор урежда отношенията между работника или служителя и работодателя. В него се определят основните условия, при които ще се извършва работата.

По правило трудовият договор се сключва в писмена форма преди постъпването на работа.

Особено важно е служителят да разполага със свой екземпляр от подписания договор и да го пази.

Какво задължително трябва да съдържа трудовият договор?

Сред основните елементи, които трябва да присъстват в договора, са данните за работодателя и служителя, както и конкретните условия на работа.

Трябва да бъде посочено мястото на работа, както и длъжността и характерът на работата, която служителят ще изпълнява.

Договорът трябва да съдържа и датата на сключването му и началото на изпълнението на трудовите задължения.

Проверете какъв е срокът на договора

Едно от първите неща, които трябва да проверим, е дали договорът е безсрочен или срочен.

Ако е срочен, трябва внимателно да се види за какъв период е сключен и при какви условия приключва трудовото правоотношение.

Ако е уговорен срок за изпитване, обърнете внимание не само на неговата продължителност, но и в чия полза е договорен.

Как трябва да бъде записана заплатата?

Трудовото възнаграждение е сред най-важните части на договора.

В него трябва да бъдат определени основното трудово възнаграждение и допълнителните възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

Преди подписване проверете дали записаната сума съответства на тази, която сте договорили с работодателя.

Ако при интервюто е обсъждан бонус, допълнително възнаграждение или друга финансова придобивка, изяснете при какви условия се предоставя и къде е уредена.

Работно време

Договорът трябва да определя и продължителността на работния ден или седмица.

Това е особено важно при работа на непълно работно време, смени или при други специфични режими.

Не разчитайте единствено на устна уговорка от типа „обикновено се работи от 9 до 17 часа“. Проверете какво действително е записано в документите, които подписвате.

Колко платен отпуск имаме?

Сред условията, на които трябва да обърнем внимание, е размерът на основния и удължения платен годишен отпуск, когато такъв се полага.

Проверете колко дни са посочени и дали условията съответстват на длъжността и договореното с работодателя.

Предизвестието също е важно

В договора трябва да бъде отразена еднаква за двете страни продължителност на срока на предизвестието при прекратяване на трудовото правоотношение.

Тази точка често остава на заден план при започване на нова работа, но може да се окаже изключително важна, когато служителят реши да смени работодателя или трудовото правоотношение бъде прекратено.

Длъжност и характер на работата

Проверете внимателно каква длъжност е записана в договора.

Наименованието ѝ трябва да отговаря на работата, за която сте кандидатствали и която реално ще изпълнявате.

Обърнете внимание и на длъжностната характеристика, тъй като именно там обикновено подробно са описани основните задължения, отговорности и изисквания за съответната позиция.

Какво да проверим непосредствено преди подписване?

Не гледайте само размера на заплатата. Прочетете целия договор и обърнете специално внимание на:

работодателя и вашите лични данни;

длъжността и мястото на работа;

датата, от която започвате;

дали договорът е срочен или безсрочен;

има ли срок за изпитване и в чия полза е той;

основното и допълнителните трудови възнаграждения;

работното време;

платения годишен отпуск;

срока на предизвестието.

Ако откриете разлика между устно договорените условия и написаното в договора, поискайте разяснение преди да го подпишете.

Може ли да започнем работа без трудов договор?

Не е добра идея да приемате предложение от типа „започни сега, а договора ще го подпишем след няколко дни“.

Работникът трябва да получи необходимите документи преди фактическото започване на работа съобразно изискванията на трудовото законодателство.

Работата без надлежно оформено трудово правоотношение може да създаде сериозни проблеми при спор за заплата, работно време, трудов стаж или други права.

Пазете своя екземпляр

След подписването не оставяйте единственото копие при работодателя. Служителят трябва да разполага със свой екземпляр от трудовия договор.

Добра практика е документът да бъде съхраняван през целия период на работа и след прекратяването на трудовото правоотношение.

Трудовият договор не е просто формалност

Независимо дали започваме първата си работа или сменяме работодател след години професионален опит, трудовият договор трябва да бъде прочетен внимателно преди подписването.

Заплатата е само една част от него. Длъжността, работното време, отпускът, срокът на договора, изпитателният срок и предизвестието могат да бъдат също толкова важни.

Няколко минути, отделени за внимателен прочит на договора, могат да ни спестят много неприятни изненади впоследствие.