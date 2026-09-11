Натрупали сте дни платен годишен отпуск, които не сте успели да използвате?

Един от най-честите въпроси на работещите е какво става с неизползвания отпуск – прехвърля ли се за следващата година, кога се губи и може ли работодателят просто да го заличи.

Българското трудово законодателство предвижда конкретни правила за използването и давността на платения годишен отпуск.

Губи ли се неизползваният отпуск в края на годината?

Неизползваният платен годишен отпуск не изчезва автоматично на 31 декември.

Ако служителят не е използвал всички полагащи му се дни през съответната година, при определени условия те могат да бъдат използвани впоследствие. Това означава, че наличието на останали дни в края на годината само по себе си не означава, че работникът ги губи.

Важно е обаче да се следят сроковете, защото правото на използване на отпуска подлежи на давност.

Каква е давността на неизползвания отпуск?

По общото правило правото на използване на платения годишен отпуск се погасява след изтичането на две години от края на годината, за която отпускът се полага.

Например, ако имате неизползван отпуск за 2026 г., по общото правило правото да го използвате се погасява след изтичането на 31 декември 2028 г.

При определени случаи, когато отпускът е отложен поради ползването на друг вид законоустановен отпуск, правилата за началото на давностния срок са различни.

Може ли работодателят да заличи стария отпуск?

Работодателят не може произволно да обяви, че неизползваните дни отпуск просто „изгарят“.

Докато правото за тях не е погасено по давност, служителят запазва възможността да поиска използването им при спазване на правилата на Кодекса на труда.

Затова е добра практика периодично да проверявате колко неизползвани дни имате и за кои години са натрупани.

Може ли неизползваният отпуск да бъде изплатен?

Докато трудовото правоотношение продължава, платеният годишен отпуск по принцип не може просто да бъде заменен с парично обезщетение.

Различно е положението при прекратяване на трудовия договор.

Ако към момента на прекратяването служителят има право на неизползван платен годишен отпуск, което не е погасено по давност, той има право на парично обезщетение за неизползваните дни съгласно Кодекса на труда.

Какво става с отпуска при напускане?

Независимо дали трудовият договор е прекратен по желание на работника, по взаимно съгласие или на друго законово основание, трябва да се направи проверка за наличния неизползван платен годишен отпуск.

За дните, за които правото не е погасено по давност, при прекратяване на трудовото правоотношение се дължи обезщетение.

Това е важно и когато човек сменя работодателя – неизползваният отпуск при стария работодател не се „прехвърля“ като дни към новия работодател.

Какво става, ако работодателят не разрешава отпуск?

По правило платеният годишен отпуск се използва с писмено разрешение на работодателя. Законът обаче предвижда и защита за работника в определени ситуации, когато отпускът е бил отложен или не е бил осигурена възможност той да бъде използван.

Затова при системен отказ е важно служителят да пази писмените си заявления за отпуск и отговорите на работодателя.

При спор може да бъде потърсена информация и съдействие от Главната инспекция по труда.

Колко дни платен отпуск се полагат?

Минималният размер на основния платен годишен отпуск при стандартно трудово правоотношение е 20 работни дни годишно.

В зависимост от професията, характера на работата, колективен трудов договор или индивидуалния трудов договор може да бъде договорен и по-голям размер.

Как да проверим колко неизползван отпуск имаме?

Най-сигурният вариант е да направите справка при работодателя или в отдела „Човешки ресурси“.

Добре е да поискате информация не само за общия брой останали дни, а и за коя година се отнася всеки от тях. Така можете да прецените кои дни са най-близо до изтичане на давностния срок.

Най-важното за неизползвания отпуск

Неизползваният платен годишен отпуск не се губи автоматично с настъпването на новата календарна година. За правото на използването му обаче съществува давност, поради което не е разумно отпускът да се трупа неограничено.

При прекратяване на трудовото правоотношение неизползваният отпуск, за който правото не е погасено по давност, подлежи на парично обезщетяване.

Затова, ако имате натрупан отпуск от предходни години, проверете колко дни са останали, от коя година са и до кога можете да ги използвате.