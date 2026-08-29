Какво става, ако не платим глоба от КАТ: срокове и последици

Неплатената глоба не изчезва автоматично – след изтичането на срока за доброволно плащане задължението може да бъде предадено за принудително събиране

Получили сте фиш или наказателно постановление от КАТ и сте решили да отложите плащането? Това може да доведе до неприятни последици. Неплатената глоба може да се превърне в публично задължение и да бъде изпратена за принудително събиране.

Затова е важно да знаем какво се случва, когато не платим глоба от КАТ навреме, как можем да проверим задълженията си и какви са възможностите за плащане.

Какво се случва с неплатената глоба от КАТ?

Последиците зависят от вида на документа – фиш, електронен фиш или наказателно постановление – както и от това дали той вече е влязъл в сила.

МВР посочва например, че издаден фиш, който не е платен доброволно в 7-дневен срок, се счита за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране от публичен изпълнител.

При влязло в сила наказателно постановление МВР също предупреждава, че ако глобата не бъде погасена в срока за доброволно плащане, документът може да бъде изпратен на НАП за принудително събиране.

С други думи, игнорирането на глобата не означава, че тя ще бъде забравена.

Може ли НАП да събира неплатена глоба от КАТ?

Да. След като са изпълнени законовите предпоставки и задължението е предадено за принудително събиране, то може да бъде събирано по реда за публичните вземания.

Това е една от най-съществените причини глобите да не бъдат оставяни неплатени с надеждата, че с времето проблемът ще се реши от само себе си.

Конкретните последици зависят от етапа на производството и индивидуалния случай, затова при стартирало принудително изпълнение е разумно да се провери актуалният статус на задължението.

Губим ли отстъпката, ако не платим електронния фиш навреме?

Това е друга възможна финансова последица.

При електронен фиш серия „К“ за превишена скорост МВР посочва възможност в 14-дневен срок от получаването му да бъде платена глобата. В официалните указания е посочено, че при плащане в този срок се дължат 70% от размера на глобата.

Тази отстъпка не трябва да се приема като общо правило за всички видове глоби – МВР изрично я посочва за електронните фишове серия „К“.

Следователно забавянето може да означава не само непогасено задължение, но и загуба на възможността да платим по-ниска сума, когато законът допуска такава.

Може ли глобата просто да „изчезне“ след няколко години?

Не е добра идея да се разчита на това.

При административните наказания действително съществуват давностни срокове, но прилагането им зависи от конкретните обстоятелства – кога е влязъл в сила съответният акт, какви действия са предприемани за събирането на вземането и дали давността е била прекъсвана или спирана.

Затова въпросът „след колко години отпада глоба от КАТ“ няма универсален отговор, приложим автоматично към всеки случай.

Как да проверим дали имаме неплатени глоби от КАТ?

Най-лесният начин е през електронния портал на МВР.

Проверка на задължения в електронния портал на МВР

Услугата позволява обобщена проверка за неплатени задължения по фишове, електронни фишове, наказателни постановления и споразумения. За извършването на справката не е необходима регистрация в портала.

Можем ли веднага да платим глобата онлайн?

Да. След като бъде открито конкретното задължение, порталът на МВР позволява то да бъде избрано и платено онлайн чрез ePay или банкова карта през виртуален ПОС терминал.

МВР предупреждава да се внимава с данните при плащането. Едно задължение трябва да бъде платено с един платежен документ и в пълния му размер или в допустимия намален размер, когато има право на отстъпка.

Важно е да бъдат правилно въведени серията и номерът на документа, данните на задълженото лице и съответната банкова сметка. При грешно извършен превод плащането може да не бъде автоматично отчетено и глобата да продължи да фигурира като неплатена.

Какво да направим, ако открием стара неплатена глоба?

Първо проверете какъв е документът и актуалният му статус. Ако задължението все още може да бъде платено през портала на МВР, най-лесният вариант е да го погасите директно там.

Ако глобата вече е предадена за принудително събиране или има спор относно това дали задължението е дължимо, ситуацията трябва да бъде проверена конкретно, вместо сумата да се превежда на случаен принцип.

Най-важното: не игнорирайте глобата

Неплащането на глоба от КАТ не е начин тя да бъде отменена. След изтичането на съответните срокове може да се стигне до принудително събиране, а при електронен фиш за скорост може да бъде пропусната и възможността за плащане на намален размер.

Затова най-разумният подход е периодично да проверяваме дали имаме неплатени задължения и при наличие на глоба да установим нейния статус, срока за плащане и възможностите за обжалване или доброволно погасяване.

Материалът има информационен характер и не представлява правен съвет.