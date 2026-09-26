Какво покрива „Гражданската отговорност“ и кога застраховката не плаща

Задължителната застраховка защитава пострадалите при пътен инцидент, но много шофьори не знаят какво точно се покрива и какво остава извън полицата

„Гражданска отговорност“ е една от най-познатите автомобилни застраховки в България, но често около нея има едно основно недоразумение – че тя покрива щетите по автомобила на застрахования водач.

Всъщност основната ѝ цел е друга. Когато водачът причини пътнотранспортно произшествие, застраховката покрива определени вреди, причинени на други лица.

Какво покрива „Гражданската отговорност“?

При настъпване на застрахователно събитие могат да бъдат покрити имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, когато за тях отговаря застрахованият водач.

Това може да включва:

щети по друг автомобил;

повредено имущество – например ограда, сграда, пътен знак или друг обект;

телесни увреждания на пострадали лица;

разходи и обезщетения, свързани с причинени травми;

обезщетения при смъртен случай;

други вреди, за които водачът носи гражданска отговорност съгласно закона.

Точният размер на обезщетението зависи от конкретния случай, установените вреди и приложимите законови правила.

Покрива ли щетите по собствената ви кола?

Това е една от най-важните разлики между „Гражданска отговорност“ и „Каско“.

Ако вие причините катастрофа и автомобилът ви бъде повреден, задължителната „Гражданска отговорност“ по принцип не служи за заплащане на ремонта на собствената ви кола.

Тя е предназначена да обезщети пострадалите трети лица.

За защита на собствения автомобил обикновено се сключва доброволна застраховка „Каско“, като конкретното покритие зависи от условията на избраната полица.

Какво става, ако друг шофьор причини катастрофата?

Ако друг водач е отговорен за произшествието, обезщетението за причинените ви вреди може да бъде търсено по неговата застраховка „Гражданска отговорност“.

Затова след катастрофа е важно да бъдат правилно документирани обстоятелствата около инцидента и щетите.

При определени случаи може да бъде попълнен двустранен констативен протокол, а когато законът го изисква, следва да бъдат уведомени компетентните органи.

Покриват ли се пътниците?

При пътен инцидент „Гражданската отговорност“ може да покрива и вреди, претърпени от пътници, когато са изпълнени условията за обезщетяване.

Това е важна част от предназначението на застраховката – защитата не се ограничава единствено до автомобилите, участвали в произшествието.

Какво не покрива „Гражданската отговорност“?

Най-важното е да се помни, че това не е застраховка на собствения автомобил.

Тя не трябва да се възприема като универсална полица, която заплаща всяка повреда по колата на застрахования.

Съществуват и ситуации, при които застрахователят може да изплати обезщетение на пострадалото лице, но впоследствие да има право да потърси платената сума от виновния водач. Това зависи от конкретните обстоятелства и предвидените в закона основания.

Каква е разликата между „Гражданска отговорност“ и „Каско“?

Разликата може да бъде обяснена съвсем просто:

„Гражданска отговорност“ защитава отговорността ви към другите, докато „Каско“ може да защитава собствения ви автомобил според договореното покритие.

Затова наличието на задължителна „Гражданска отговорност“ не означава автоматично, че собственикът ще получи обезщетение за всяка щета по автомобила си.

Защо „Гражданската отговорност“ е задължителна?

Една сериозна катастрофа може да причини щети за десетки или дори стотици хиляди евро, особено когато има тежко пострадали хора.

Именно затова системата на задължителното застраховане има за цел пострадалите да могат да получат обезщетение, без то да зависи единствено от финансовите възможности на виновния водач.

Най-важното накратко

Когато сключвате „Гражданска отговорност“, не застраховате просто автомобила си срещу повреди. Застраховката е свързана преди всичко с отговорността за вредите, които могат да бъдат причинени на други хора и тяхното имущество при използването на автомобила.

Затова е важно всеки водач да знае не само кога изтича полицата му, но и какво реално покрива тя.