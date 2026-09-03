Какво можем да проверим онлайн в България – пълен наръчник за електронните справки

От данъчни задължения и осигурителен стаж до болнични, пенсии, фирми, имоти и административни услуги – все повече важна информация може да бъде проверена през интернет

Само допреди няколко години една обикновена справка често означаваше посещение на гише, чакане на опашка и попълване на документи. Днес значителна част от информацията, която държавните институции съхраняват за нас, може да бъде проверена онлайн.

Можем да видим имаме ли задължения към НАП, какъв осигурителен доход е деклариран за нас, какво се случва с болничния ни, изплатено ли е обезщетение, какви данни има за определена фирма или какви електронни административни услуги са достъпни.

Не всички справки обаче се намират на едно място и не всички са със свободен достъп. За част от тях е необходим ПИК, квалифициран електронен подпис (КЕП) или друго средство за електронна идентификация.

Ето най-важното, което можем да проверяваме онлайн в България.

1. Данъчни задължения към НАП

Една от най-полезните електронни справки е тази за задълженията към Националната агенция за приходите.

В електронния портал на НАП може да се види информация за задълженията и извършените плащания, включително разбивка по години и видове задължения. (Портал на НАП)

С ПИК на НАП могат да се използват редица персонализирани услуги. Освен проверка на задълженията гражданите могат например да подават годишна данъчна декларация и да извършват плащания. (Портал на НАП)

Портал за електронни услуги на НАП

2. Осигурителен стаж и осигурителен доход

Друга изключително важна проверка е дали работодателят подава коректно данните за осигуряването ни.

Чрез електронните услуги на НОИ можем да проверим информацията за периодите в осигуряване и осигурителния доход, подавана от работодателите. НОИ посочва, че чрез ПИК могат да се проверяват данните от 1997 г. до момента. (НОИ)

Тази справка е полезна не само преди пенсиониране. Добра практика е периодично да проверяваме дали данните за трудовата ни дейност и осигуряването са отразени правилно.

3. Болнични и обезщетения от НОИ

Онлайн можем да проследяваме и информация, свързана с болничните.

При временна неработоспособност потребителите могат да проверят дали в системата са постъпили данните от издадения болничен лист и документите, необходими за изплащане на съответното обезщетение.

Може да бъде проверено и дали обезщетението е отпуснато и изплатено. (НОИ)

Това спестява обикалянето между работодател, счетоводство и НОИ само за да се установи докъде е стигнала процедурата.

4. Информация за майчинство

Електронните услуги на НОИ са полезни и за бъдещи родители.

Освен информация за представените документи и изплатените обезщетения, системата позволява да се изчисли прогнозният размер на обезщетението за бременност и раждане. (НОИ)

Трябва да се има предвид, че прогнозната стойност е ориентировъчна и не замества официалното определяне на размера на обезщетението.

5. Пенсия и натрупан осигурителен стаж

Ако наближаваме пенсионна възраст, също можем да направим редица проверки, без да посещаваме офис на НОИ.

Сред възможностите са преглед на осигурителния стаж и дохода, както и изчисляване на прогнозен размер на пенсията. Пенсионерите могат да получават информация и за издадени разпореждания. (НОИ)

От началото на 2026 г. основните справочни услуги на НОИ са обединени в неговия Единен портал за електронни услуги. (НОИ)

Единен портал за електронни услуги на НОИ

6. Обезщетение за безработица

Регистрираните безработни също могат да използват онлайн справки.

НОИ посочва, че могат да бъдат проверявани регистрираните заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица, както и информация за вече изплатени обезщетения. (НОИ)

Така не е необходимо при всяко забавяне или въпрос да се посещава институцията на място.

7. Фирми и обстоятелства в Търговския регистър

Една от най-полезните публични проверки преди сключване на договор или започване на бизнес отношения е справката за дадена фирма.

В Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел могат да се търсят вписани обстоятелства и документи според приложимия режим на достъп.

Така преди сделка или договор можем да проверим например дали дружеството съществува и каква информация е вписана за него.

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

8. Справки, свързани с имоти

Агенцията по вписванията предоставя и електронен достъп до услуги, свързани с Имотния регистър.

Тук обаче е важно да се прави разлика между свободна обща информация и конкретни справки или документи, за които може да се изискват регистрация, идентификация и такса.

При покупка на недвижим имот онлайн проверката е полезна предварителна стъпка, но не трябва да замества професионалната правна проверка на собствеността и тежестите по сделката.

9. Административни услуги през eGov

Един от основните ориентири за електронните административни услуги е порталът на електронното управление.

През него гражданите могат да откриват информация за различни услуги на централната и местната администрация и да установят дали конкретната услуга може да бъде заявена електронно.

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Полезно е първо да потърсим услугата по ключова дума – например „удостоверение“, „адрес“, „данък“, „семейни помощи“ или „образование“ – и след това да проверим какви са условията за електронно заявяване.

10. Статус на подадено заявление

В зависимост от институцията и използваната система може да има възможност да следим и движението на подадено заявление.

Най-сигурният подход е първо да проверим там, откъдето сме подали документа – профила си в съответния портал, електронната система на институцията или полученото потвърждение.

Важно е да запазим входящия или регистрационния номер на заявлението. Той може да бъде необходим при последваща справка.

11. Получени електронни документи и съобщения

За комуникация с администрацията важна роля има Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

Тя позволява електронен обмен на документи и съобщения между граждани, бизнес и административни органи. Когато сме използвали системата за конкретна процедура, именно там може да пристигне последваща кореспонденция или документ.

Система за сигурно електронно връчване

12. Електронни плащания към администрацията

Електронното управление не се ограничава само до справки. Част от плащанията, свързани с електронни административни услуги, също могат да бъдат извършвани онлайн.

Единната входна точка за електронни плащания обслужва физически и юридически лица и регистрира електронни плащания, свързани с предоставянето на административни услуги. (Платформа за електронни плащания)

Единна входна точка за електронни плащания

13. Какво можем да проверяваме без ПИК или електронен подпис?

Не всяка онлайн справка изисква идентификация.

Част от публичните регистри позволяват търсене на общодостъпна информация без ПИК. При достъп до лични данни обаче обикновено е необходимо потребителят да докаже самоличността си.

Причината е проста – институциите не могат да предоставят чувствителна персонална информация само след въвеждане на име или ЕГН.

Затова трябва да разграничаваме публичните регистри от личните електронни досиета и персонализираните справки.

14. ПИК на НАП, ПИК на НОИ или КЕП – какво ни трябва?

За човек, който тепърва започва да използва електронните услуги, различните начини за идентификация могат да изглеждат объркващи.

ПИК на НАП предоставя достъп до множество услуги на приходната администрация. С него например можем да проверяваме задължения и да подаваме данъчна декларация. (Портал на НАП)

ПИК на НОИ е особено полезен за справки за осигуряване, болнични, обезщетения и пенсии.

Има и важно улеснение: Единният портал на НОИ позволява автентикация не само с ПИК на НОИ, а и с ПИК на НАП и различните видове КЕП. (НОИ)

15. Къде първо да търсим необходимата справка?

Най-лесното правило е да започнем от институцията, която съхранява съответната информация.

За данъци и задължения това обикновено е НАП. За осигурителен стаж, пенсии, болнични и обезщетения – НОИ. За фирмени регистрации – Агенцията по вписванията. За общи административни услуги – порталът на електронното управление.

Това е по-сигурно и от търсенето на случайни сайтове, които обещават „бърза проверка“ срещу въвеждане на лични данни.

16. Внимавайте къде въвеждате ЕГН, ПИК и лични данни

Удобството на електронните услуги носи и рискове.

Не въвеждайте ПИК, пароли, данни от електронен подпис или друга чувствителна информация в сайтове, до които сте стигнали чрез подозрителен имейл, SMS или съобщение в социалните мрежи.

Най-сигурният подход е сами да отворите официалния портал на съответната институция.

ПИК трябва да се третира като поверителна информация. Не го изпращайте на други хора и не го съхранявайте на места, до които имат достъп непознати.

Все повече справки вече са на няколко клика разстояние

Електронните услуги в България все още не са събрани изцяло в една система и начинът на достъп се различава между отделните институции. Въпреки това голяма част от ежедневните проверки вече могат да бъдат направени дистанционно.

От данъчните задължения и осигуряването до болничните, пенсиите, фирмената информация и административната кореспонденция – преди да тръгнем към гишето, си струва първо да проверим дали необходимата информация вече не е достъпна онлайн.