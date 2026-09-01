Какво да проверим преди покупка на автомобил втора ръка

От документите и VIN номера до двигателя, ходовата част и реалния пробег – внимателната проверка преди покупка може да ни спести сериозни разходи и неприятни изненади

Покупката на автомобил втора ръка често изглежда като добър начин да получим повече за парите си. Зад лъскавата боя и добре почистения салон обаче могат да се крият скъпи ремонти, следи от сериозни катастрофи, проблеми с документите или съмнителна история.

Затова преди да дадем капаро или да подпишем договор, е добре да направим няколко основни проверки. Нито една от тях сама по себе си не гарантира безпроблемен автомобил, но комбинацията от проверка на историята, документите и техническото състояние значително намалява риска.

1. Проверете VIN номера и историята на автомобила

VIN номерът е един от най-важните ориентири при покупката на употребяван автомобил. Обикновено той съдържа 17 знака и позволява конкретната кола да бъде идентифицирана.

Сравнете VIN номера на автомобила с този в регистрационните документи. В зависимост от държавата, от която идва колата, и наличните бази данни, проверката по VIN може да даде информация за предишни регистрации, отчетен пробег, щети, сервизни събития, стари обяви или снимки.

Имайте предвид, че липсата на регистрирани щети не означава непременно, че автомобилът никога не е катастрофирал. Нито една база данни не разполага с абсолютно пълна информация.

2. Не приемайте километража на доверие

Ниският пробег е сред най-силните аргументи при продажба на автомобил втора ръка, но цифрата на таблото трябва да бъде подкрепена с доказателства.

Сравнете показанията с наличната сервизна история, фактури за ремонти, данни от технически прегледи и други документи. Огледайте и състоянието на волана, педалите, скоростния лост, шофьорската седалка и бутоните.

Силното износване при необичайно малък обявен пробег е повод за допълнителна проверка, макар само по себе си да не доказва манипулиран километраж.

3. Разгледайте внимателно сервизната история

Добре поддържаният автомобил обикновено има някаква следа от извършеното обслужване. Това може да бъде сервизна книжка, фактури, протоколи, касови бележки или електронна сервизна история.

Проверете кога са сменяни маслото и филтрите и дали са извършвани по-големи ремонти. Особено важно е да разберете кога са обслужвани компоненти като ангренажен ремък или верига, автоматична скоростна кутия и други скъпи системи според конкретния модел.

Липсата на документи не означава задължително, че колата е лоша, но увеличава неизвестните и трябва да бъде отчетена при решението и цената.

4. Огледайте автомобила за следи от катастрофи

Разлики в нюанса на боята, неравномерни фуги между панелите, следи от боядисване по уплътненията, нетипични заварки или деформации могат да подсказват за предишен ремонт.

Самото пребоядисване на детайл не е непременно проблем. Много употребявани автомобили имат козметични ремонти. Значително по-важно е дали колата е претърпяла сериозен удар, засегнал носещата конструкция или системите за безопасност.

Професионалният оглед и измерването на дебелината на боята могат да дадат много повече информация от обикновен визуален преглед.

5. Проверете двигателя при студен старт

Когато е възможно, поискайте автомобилът да не бъде загряван предварително. Студеният старт може да разкрие проблеми, които се забелязват по-трудно при вече загрял двигател.

Обърнете внимание дали моторът запалва лесно, дали работи равномерно и има ли необичайни шумове, вибрации или прекомерен дим от изпускателната система.

Проверете за видими течове на масло или охлаждаща течност. Необичайно ниско ниво на течностите също заслужава внимание.

6. Направете компютърна диагностика

Съвременните автомобили разполагат с множество електронни системи и някои проблеми трудно могат да бъдат установени само с оглед.

Диагностиката може да покаже записани грешки в двигателя, трансмисията, системите за безопасност и други електронни модули. Важно е обаче резултатите да бъдат интерпретирани от специалист – наличието или липсата на код за грешка само по себе си не поставя диагноза.

7. Проверете скоростната кутия, съединителя и ходовата част

При тестовото шофиране обърнете внимание на поведението на трансмисията. При ръчна скоростна кутия съединителят не трябва да приплъзва, а предавките трябва да се включват нормално.

При автоматична трансмисия следете за необичайни удари, забавяне или придърпване при смяна на предавките.

По неравен път се вслушайте за тропане и други шумове от окачването. Проверете дали автомобилът се движи стабилно и не дърпа отчетливо на една страна.

8. Не подценявайте гумите и спирачките

Гумите могат да разкажат много за автомобила. Неравномерното им износване може да бъде свързано с проблем в геометрията, окачването или предишна повреда.

Проверете състоянието и възрастта им. Четири гуми за подмяна веднага след покупката могат чувствително да увеличат реалната цена на автомобила.

При тестово шофиране проверете и спирачките. Автомобилът трябва да спира уверено, без силни вибрации, необичайни шумове или отклоняване от траекторията.

9. Проверете цялото електрическо оборудване

Изпробвайте климатичната система, електрическите стъкла, огледалата, централното заключване, светлините, мултимедията, отоплението на седалките и останалото оборудване.

Една дребна неизправност може да изглежда незначителна, но при някои модели ремонтът на електроника, фарове, климатик или мултимедийна система може да бъде скъп.

След подаване на контакт обърнете внимание и на контролните лампи на таблото. Те трябва да се държат по начина, предвиден от производителя.

10. Проверете документите преди да платите

Уверете се, че продавачът има право да продаде автомобила и че данните в документите съответстват на конкретната кола.

VIN номерът в документите трябва да съвпада с този върху автомобила. При вносна кола поискайте наличните документи за произход и предишна регистрация.

Не разчитайте само на устни обещания за историята, собствеността или състоянието на автомобила.

11. Задължително направете тестово шофиране

Няколко минути зад волана могат да покажат проблеми, които няма как да се видят на паркинга.

Проверете автомобила при различни скорости и, когато условията позволяват, при ускорение, спиране и маневриране. Следете за вибрации във волана, шумове, нестабилност, проблеми с трансмисията и необичайно поведение на двигателя.

Ако продавачът без основателна причина отказва тестово шофиране или независим технически преглед, това е сериозен сигнал за повишено внимание.

12. Закарайте колата в независим сервиз

Това е една от най-важните стъпки преди покупката.

Изберете сервиз или специалист, който не е свързан с продавача, и поискайте цялостен преглед. Добрата предпокупна проверка може да включва двигател, трансмисия, окачване, спирачки, течове, електроника, диагностика, каросерия и следи от предишни ремонти.

Дори да платите за преглед на автомобил, който впоследствие решите да не купувате, сумата може да се окаже много по-малка от цената на един сериозен ремонт.

Колко всъщност струва автомобилът?

Цената в обявата не е непременно крайната цена на покупката. Към нея трябва да добавим евентуално първоначално обслужване, гуми, спирачки, акумулатор, регистрационни разходи и ремонти, установени при прегледа.

Затова най-евтината кола сред няколко обяви невинаги е най-изгодната. Автомобил с ясна история и доказана поддръжка може да струва повече при покупката, но значително по-малко през първите месеци на притежание.

Най-важното преди покупка на кола втора ръка

Не купувайте само по външен вид, нисък километраж или добра цена. Проверете VIN номера, историята, документите, пробега и сервизната поддръжка, направете тестово шофиране и настоявайте за независим технически преглед.

При автомобилите втора ръка няма начин рискът да бъде премахнат напълно. Но колкото повече информация съберем преди сделката, толкова по-малка е вероятността „изгодната покупка“ да се превърне в скъп ремонт.