Какво да направим след ПТП – стъпки, които всеки шофьор трябва да знае

Катастрофата може да се случи за секунди, но действията непосредствено след нея са изключително важни. Вижте какво да направите при ПТП, кога да се обадите на 112 и как да документирате щетите

Дори най-внимателният шофьор може да попадне в пътнотранспортно произшествие (ПТП). В подобна ситуация стресът често кара хората да действат прибързано или да пропуснат важни стъпки.

Затова е добре предварително да знаем какво се прави след ПТП – от обезопасяването на мястото и проверката за пострадали до попълването на документите и уведомяването на застрахователя.

1. Спрете и проверете дали има пострадали

Първата задача след произшествието е да установите дали в автомобилите или около тях има ранени хора.

Ако има пострадали или съмнение за нараняване, обадете се на телефон 112 и следвайте инструкциите на оператора.

Не напускайте мястото на произшествието, когато ситуацията изисква присъствието ви и намесата на компетентните органи.

2. Обезопасете мястото

Включете аварийните светлини и предприемете необходимите действия, така че останалите участници в движението да могат своевременно да забележат опасността.

При необходимост използвайте предупредителния светлоотразителен триъгълник.

Особено внимателни трябва да бъдете при инцидент през нощта, при лоша видимост или на път, по който автомобилите се движат с висока скорост.

Собствената ви безопасност остава приоритет – не стойте на място, където може да бъдете ударени от друг автомобил.

3. Кога трябва да се обадим на 112?

Не всяко леко произшествие между два автомобила се урежда по един и същи начин.

Намесата на компетентните служби е особено важна, когато има пострадали, възникнал е сериозен риск за движението, участниците имат разногласия относно обстоятелствата или има други основания, които не позволяват случаят да бъде уреден само между водачите.

При съмнение как да постъпите можете да потърсите указания на телефон 112.

4. Кога се попълва двустранен констативен протокол?

При по-леко произшествие само с материални щети и когато са изпълнени необходимите условия, участниците могат да попълнят двустранен констативен протокол за ПТП.

Документът трябва да бъде попълнен внимателно и четливо.

Опишете обстоятелствата около произшествието и отбележете видимите щети. Не подписвайте документ, чието съдържание не разбирате или с което не сте съгласни.

5. Снимайте мястото и щетите

Смартфонът може да бъде много полезен след катастрофа.

Направете снимки на:

положението на автомобилите;

щетите по двете превозни средства;

регистрационните номера;

пътната маркировка и знаците;

следи по пътното платно;

други обстоятелства, които могат да имат отношение към произшествието.

Ако е безопасно, направете както общи кадри на мястото, така и снимки отблизо на повредите.

6. Разменете необходимите данни

При ПТП е важно участниците да разполагат с необходимата информация един за друг и за автомобилите.

Проверете внимателно данните, които записвате в документите за произшествието, включително информацията, необходима за последващото уреждане на застрахователната претенция.

Ако има свидетели на катастрофата, техните контакти също могат да бъдат полезни.

7. Уведомете застрахователя

След като непосредствената ситуация бъде овладяна, свържете се със съответния застраховател и проверете процедурата за регистриране на щетата.

Не отлагайте излишно уведомяването. Застрахователят може да поиска определени документи, снимки, протокол за произшествието и оглед на автомобила.

Ако разполагате и със застраховка „Каско“, проверете условията по собствената си полица, тъй като сроковете и процедурите могат да се различават.

8. Не ремонтирайте автомобила прибързано

Една честа грешка е ремонтът да започне, преди щетите да бъдат надлежно документирани и преди да е изпълнена необходимата процедура пред застрахователя.

Дори малка външна повреда може да крие по-сериозни поражения под бронята или по други компоненти.

Следвайте указанията на застрахователя за огледа и необходимите документи, преди да предприемете ремонт.

Какво да имаме винаги в автомобила?

Добра идея е в автомобила да държите необходимите документи и принадлежности за действие при инцидент, включително бланка на двустранен констативен протокол.

Полезно е и предварително да знаете къде се намират данните за вашата застраховка и как можете да се свържете със застрахователя.

Най-важното след ПТП – не позволявайте на паниката да определя действията ви

Катастрофата е стресиращо преживяване, но последователните действия могат значително да улеснят ситуацията.

Първо проверете за пострадали и обезопасете мястото. След това документирайте произшествието, оформете необходимите документи и уведомете застрахователя.

При тежък инцидент или пострадали приоритетът винаги е човешкият живот и своевременното повикване на спешна помощ.