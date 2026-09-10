Какви удръжки се правят от заплатата

Осигуровки, данък и други удръжки – какво се приспада от брутната заплата, преди да получим сумата по сметката си

Когато започваме нова работа, една от най-важните суми в трудовия договор е брутната заплата. Това обаче не е сумата, която получаваме реално всеки месец. Преди възнаграждението да бъде изплатено, от него се правят определени задължителни удръжки.

Така се формира нетната заплата, известна още като „чиста заплата“.

Каква е разликата между брутна и нетна заплата?

Брутната заплата е възнаграждението преди приспадането на данъци и лични осигурителни вноски.

Нетната заплата е сумата, която служителят действително получава след съответните удръжки.

Най-общо изчислението изглежда така:

Брутна заплата – лични осигуровки – данък върху дохода – други приложими удръжки = нетна заплата

Какви осигуровки се удържат от заплатата?

При трудов договор част от осигурителните вноски са за сметка на служителя, а друга част се поема от работодателя.

От възнаграждението на работника могат да бъдат удържани лични вноски за държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване, в зависимост от приложимия осигурителен режим.

Важно е да се прави разлика между личните осигуровки, които намаляват сумата за получаване, и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Последните представляват допълнителен разход за работодателя и не се приспадат от договорената брутна заплата на служителя.

Как се удържа данъкът върху дохода?

След приспадане на приложимите задължителни осигурителни вноски се определя данъчната основа, върху която се изчислява данъкът върху дохода.

При доходите от трудови правоотношения в България по общото правило се прилага 10% данък върху облагаемия доход.

Затова не е правилно просто да извадим 10% от брутната заплата и да приемем, че остатъкът е сумата, която ще получим.

Има ли други удръжки от заплатата?

В определени случаи освен данък и осигуровки могат да бъдат направени и други удръжки. Те зависят от конкретната ситуация и трябва да имат законово основание или съответното съгласие на служителя, когато такова се изисква.

Такива могат да бъдат например удръжки във връзка със запор върху трудовото възнаграждение, възстановяване на определени суми или други законосъобразни плащания.

Това означава, че размерът на удръжките не е непременно еднакъв за всички работещи.

Къде можем да видим удръжките?

Информацията обикновено може да бъде намерена във фиша за заплата. В него са посочени начисленото възнаграждение, осигурителните вноски, данъкът и останалите удръжки, ако има такива.

Проверката на фиша е полезна, защото показва как от договорената брутна заплата се достига до крайната сума за получаване.

Защо е важно да знаем какво се удържа от заплатата?

Разбирането на удръжките помага да сравняваме по-точно предложенията за работа и да планираме личния си бюджет.

Когато работодател предложи определена заплата, винаги е добре да уточним дали посочената сума е брутна или нетна. Разликата може да бъде съществена.

Накратко

От брутното трудово възнаграждение обичайно се приспадат личните осигурителни вноски и данъкът върху дохода. В определени случаи могат да има и допълнителни удръжки.

След приспадането им се получава нетната заплата – сумата, която реално постъпва по банковата сметка или се изплаща на служителя.