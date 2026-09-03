Какви административни услуги можем да заявим онлайн в България?

От справки и удостоверения до данъчни услуги и заявления към общините – все повече административни процедури могат да бъдат извършени електронно, без посещение на гише

Дългото чакане пред административно гише постепенно отстъпва място на електронните услуги. Все повече държавни и общински институции в България позволяват заявяване на административни услуги онлайн, а в някои случаи целият процес – от подаването на заявлението до получаването на документа – може да бъде извършен дистанционно.

Но какви административни услуги можем да заявим онлайн, необходимо ли е да имаме електронен подпис и откъде всъщност се подават заявленията?

В това ръководство събираме най-важното, което трябва да знаем.

Какво представляват електронните административни услуги?

Електронната административна услуга позволява на гражданите и бизнеса да комуникират с държавна или общинска институция дистанционно.

В зависимост от конкретната услуга онлайн може да бъде извършена само част от процедурата или целият процес – идентификация, попълване и подаване на заявление, прилагане на документи, плащане на такса и получаване на резултата.

Това спестява време и посещения на място, особено когато услугата не изисква физическо присъствие.

Откъде можем да заявяваме административни услуги онлайн?

Електронните услуги в България не са събрани само на едно място. Те могат да бъдат достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги, сайтовете и електронните портали на отделните институции, системите на НАП и НОИ, както и през платформите на съответните общини.

Друг важен инструмент е Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез която гражданите и организациите могат да изпращат и получават електронни документи при комуникацията си с редица администрации.

Преди подаване на заявление е добре да проверим официалната страница на съответната институция, защото начинът на идентификация и необходимите документи се различават според услугата.

Какви услуги на НАП можем да използваме онлайн?

Националната агенция за приходите предлага голям брой електронни услуги за физически лица и фирми.

Сред тях могат да бъдат услуги, свързани с данъчни декларации, осигурителна информация, задължения, плащания и различни справки.

Достъпът зависи от конкретната услуга и може да изисква персонален идентификационен код (ПИК), квалифициран електронен подпис (КЕП) или друг допустим начин за електронна идентификация.

За много граждани ПИК на НАП е един от най-практичните начини за достъп до електронните услуги на приходната администрация.

Какво можем да проверяваме чрез НОИ?

Националният осигурителен институт също предоставя електронен достъп до редица услуги и справки.

Те могат да бъдат свързани с осигурителни права, пенсии, обезщетения, временна неработоспособност и други данни от системата на общественото осигуряване.

Възможностите и начинът за достъп зависят от конкретната електронна услуга.

Можем ли да заявяваме общински услуги онлайн?

Да. Все повече общини предлагат собствени електронни административни услуги.

В зависимост от населеното място онлайн могат да бъдат достъпни услуги и справки, свързани с местни данъци и такси, собственост, устройство на територията, гражданска регистрация и други общински дейности.

Важно е обаче да се има предвид, че електронните услуги не са еднакви във всички общини. Услуга, която може да бъде извършена изцяло дистанционно в една община, може да има различна процедура в друга.

Затова най-сигурният подход е първо да проверим електронния портал на конкретната община.

Можем ли да получаваме удостоверения електронно?

При редица административни процедури е възможно да бъде заявено издаването на удостоверение, справка или друг официален документ по електронен път.

Дали документът може да бъде получен изцяло електронно зависи от конкретната услуга и администрацията, която го издава.

В някои случаи резултатът се предоставя като електронен документ, а при други може да се наложи получаване на място или по друг предварително определен начин.

Можем ли да подаваме документи до държавна институция, без да ходим на гише?

В много случаи – да.

ССЕВ позволява електронен обмен на документи между граждани, бизнес и администрации. Това може да бъде особено удобно, когато трябва да изпратим заявление, искане, жалба или друг документ до институция, която приема съответната комуникация по електронен път.

Важно е предварително да проверим дали конкретната процедура може да бъде извършена чрез системата и дали има специално изискване за формата или подписването на документите.

Необходим ли е електронен подпис?

Не за всяка онлайн административна услуга е задължително да притежаваме квалифициран електронен подпис (КЕП).

Начинът за идентификация зависи от конкретната система и процедура.

В практиката могат да се използват КЕП, ПИК на съответна институция или други поддържани средства за електронна идентификация.

КЕП остава особено важен при процедури, при които трябва електронно да подпишем документ с правното значение на саморъчен подпис.

Можем ли да плащаме административните такси онлайн?

При част от електронните административни услуги е предвидена възможност и за дистанционно плащане на дължимата такса.

Начинът на плащане зависи от съответната администрация и използваната система.

Преди да направим превод, е важно да проверим размера на таксата, основанието за плащане и указанията на институцията. Не е добра идея да използваме банкови данни, намерени в неофициален сайт или стара публикация.

Как протича заявяването на административна услуга онлайн?

Въпреки различията между отделните администрации, процедурата обикновено следва няколко основни стъпки:

Намираме услугата в официалния портал на съответната институция. Проверяваме условията, необходимите документи, срока и таксата. Влизаме в системата чрез допустимия начин за идентификация. Попълваме електронното заявление. Прилагаме необходимите документи. Подписваме заявлението, ако процедурата го изисква. Плащаме съответната такса, когато има такава. Изпращаме заявлението и запазваме входящия номер или електронното потвърждение. Следим статуса и получаваме резултата по начина, определен от администрацията.

Какво ни трябва предварително?

Преди да започнем процедурата, е добре да подготвим необходимите лични или фирмени данни и документите, които трябва да бъдат приложени.

Проверете предварително и какъв начин за идентификация се приема. Ако е необходим КЕП, уверете се, че сертификатът е валиден и необходимият софтуер работи.

Прикачените документи също трябва да отговарят на посочените изисквания за файлов формат и размер.

Как да разберем дали дадена услуга наистина може да бъде извършена онлайн?

Най-надеждният източник е официалният сайт или електронният портал на институцията, която предоставя услугата.

Потърсете секции като „Електронни услуги“, „Административни услуги“, „Е-услуги“ или „Заявяване онлайн“.

Проверете внимателно дали онлайн се извършва цялата процедура или само подаването на заявлението. Понякога услугата започва електронно, но определен етап все още изисква посещение на място.

Безопасно ли е да подаваме лични данни онлайн?

При административните услуги често се обработва чувствителна лична и финансова информация, затова трябва да използваме само официални електронни портали.

Проверявайте внимателно адреса на страницата и избягвайте линкове от съмнителни имейли, SMS съобщения или реклами, които искат да въведете лични данни, парола, ПИК или информация за електронния си подпис.

Никога не предоставяйте ПИН кодове, пароли или други средства за удостоверяване на непознати лица.

Кои са основните предимства на електронните административни услуги?

Най-голямото предимство е спестеното време. Вместо да пътуваме до съответната институция и да чакаме на гише, много процедури могат да бъдат започнати или приключени от компютър или телефон.

Електронните услуги улесняват и хората, които живеят далеч от съответната администрация, както и бизнеса, който редовно подава документи към различни институции.

Не по-малко важно е, че при електронното подаване обикновено остава проследима информация за изпратеното заявление и неговото движение.

Все повече услуги се преместват от гишето на екрана

Електронното управление постепенно променя начина, по който гражданите общуват с администрацията. Данъчни и осигурителни справки, общински услуги, заявления, удостоверения и обмен на документи вече могат в различна степен да бъдат достъпни онлайн.

Това обаче не означава, че всяка административна процедура може да бъде извършена изцяло дистанционно.

Затова преди да тръгнем към гишето си струва да направим една проста проверка: има ли електронна версия на услугата?

В много случаи отговорът вече е „да“ – и няколко минути онлайн могат да ни спестят пътуване, чакане и излишна бюрокрация.