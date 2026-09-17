Работата извън установеното работно време се заплаща с по-високо възнаграждение, като размерът зависи от това дали трудът е положен в работен, почивен или празничен ден

Понякога служебните задачи не приключват с края на работния ден. Но кога оставането след работа всъщност е извънреден труд и как трябва да бъде заплатено?

Българското трудово законодателство определя конкретни правила за извънредния труд и минималните увеличения на възнаграждението.

Какво е извънреден труд?

По смисъла на Кодекса на труда извънреден е трудът, който работникът или служителят полага извън установеното за него работно време, със знанието и без противопоставянето на работодателя или по негово разпореждане.

Важно е да се знае, че извънредният труд по принцип е забранен и се допуска само в определените от закона случаи. Работодателят е длъжен да го отчита в специална книга. (ГЛИ)

Как се заплаща извънредният труд?

Съгласно чл. 262 от Кодекса на труда увеличението се договаря между работодателя и служителя, но не може да бъде по-малко от:

50% – за извънреден труд през работни дни;

– за извънреден труд през работни дни; 75% – за извънреден труд през почивни дни;

– за извънреден труд през почивни дни; 100% – за извънреден труд през официални празници;

– за извънреден труд през официални празници; 50% – за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време. (ГЛИ)

Това са минималните увеличения. В индивидуален или колективен трудов договор могат да бъдат уговорени и по-благоприятни условия.

Пример

Ако обичайното възнаграждение на служителя е 10 евро на час и той положи един час извънреден труд в обикновен работен ден, минималното възнаграждение за този час ще бъде 15 евро.

При извънреден труд в почивен ден сумата би била най-малко 17,50 евро, а при официален празник правилата са по-специфични.

Как се плаща работата на официален празник?

Тук често възниква объркване. Самата работа на официален празник се заплаща не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение, независимо дали представлява извънреден труд. Това е предвидено в чл. 264 от Кодекса на труда. (ГЛИ)

Когато работата на официалния празник е и извънреден труд, се дължи и съответното увеличение за извънредния труд. Главната инспекция по труда посочва, че при тези условия възнаграждението може да достигне четирикратен размер. (ГЛИ)

А какво става при работа по график?

Не всяка работа в събота, неделя или друг почивен ден автоматично представлява извънреден труд.

При сумирано изчисляване на работното време служителят може да работи по предварително утвърден график и през почивни дни. Ако работата е част от графика, тя не се превръща автоматично в извънреден труд. Извънредните часове при този режим се установяват в края на отчетния период и се заплащат с минимум 50% увеличение. (ГЛИ)

При работа на официален празник обаче остава правилото за минимум двойно възнаграждение, дори когато денят е включен в графика. (ГЛИ)

Какво е положението при ненормиран работен ден?

За служителите с ненормиран работен ден допълнителната работа след края на установеното работно време през обикновените работни дни има различен режим – за нея не се заплаща възнаграждение за извънреден труд. Законът предвижда компенсация чрез допълнителен платен годишен отпуск.

Когато обаче извънредният труд е положен през дните на седмичната почивка или на официален празник, той се заплаща съответно по правилата на Кодекса на труда. (ГЛИ)

Как да проверим дали извънредният труд е платен правилно?

Добре е служителят да следи фиша си за заплата, отработените часове и работния график. Значение има не само колко часа са отработени, но и в кой ден са положени, как се отчита работното време и дали става дума за официален празник.

При съмнение за неправилно отчитане или заплащане на извънреден труд работникът може да потърси информация или да подаде сигнал до Главната инспекция по труда.

SEO информация