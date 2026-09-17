Как се заплаща извънредният труд?
Работата извън установеното работно време се заплаща с по-високо възнаграждение, като размерът зависи от това дали трудът е положен в работен, почивен или празничен ден
Понякога служебните задачи не приключват с края на работния ден. Но кога оставането след работа всъщност е извънреден труд и как трябва да бъде заплатено?
Българското трудово законодателство определя конкретни правила за извънредния труд и минималните увеличения на възнаграждението.
Какво е извънреден труд?
По смисъла на Кодекса на труда извънреден е трудът, който работникът или служителят полага извън установеното за него работно време, със знанието и без противопоставянето на работодателя или по негово разпореждане.
Важно е да се знае, че извънредният труд по принцип е забранен и се допуска само в определените от закона случаи. Работодателят е длъжен да го отчита в специална книга. (ГЛИ)
Как се заплаща извънредният труд?
Съгласно чл. 262 от Кодекса на труда увеличението се договаря между работодателя и служителя, но не може да бъде по-малко от:
- 50% – за извънреден труд през работни дни;
- 75% – за извънреден труд през почивни дни;
- 100% – за извънреден труд през официални празници;
- 50% – за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време. (ГЛИ)
Това са минималните увеличения. В индивидуален или колективен трудов договор могат да бъдат уговорени и по-благоприятни условия.
Пример
Ако обичайното възнаграждение на служителя е 10 евро на час и той положи един час извънреден труд в обикновен работен ден, минималното възнаграждение за този час ще бъде 15 евро.
При извънреден труд в почивен ден сумата би била най-малко 17,50 евро, а при официален празник правилата са по-специфични.
Как се плаща работата на официален празник?
Тук често възниква объркване. Самата работа на официален празник се заплаща не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение, независимо дали представлява извънреден труд. Това е предвидено в чл. 264 от Кодекса на труда. (ГЛИ)
Когато работата на официалния празник е и извънреден труд, се дължи и съответното увеличение за извънредния труд. Главната инспекция по труда посочва, че при тези условия възнаграждението може да достигне четирикратен размер. (ГЛИ)
А какво става при работа по график?
Не всяка работа в събота, неделя или друг почивен ден автоматично представлява извънреден труд.
При сумирано изчисляване на работното време служителят може да работи по предварително утвърден график и през почивни дни. Ако работата е част от графика, тя не се превръща автоматично в извънреден труд. Извънредните часове при този режим се установяват в края на отчетния период и се заплащат с минимум 50% увеличение. (ГЛИ)
При работа на официален празник обаче остава правилото за минимум двойно възнаграждение, дори когато денят е включен в графика. (ГЛИ)
Какво е положението при ненормиран работен ден?
За служителите с ненормиран работен ден допълнителната работа след края на установеното работно време през обикновените работни дни има различен режим – за нея не се заплаща възнаграждение за извънреден труд. Законът предвижда компенсация чрез допълнителен платен годишен отпуск.
Когато обаче извънредният труд е положен през дните на седмичната почивка или на официален празник, той се заплаща съответно по правилата на Кодекса на труда. (ГЛИ)
Как да проверим дали извънредният труд е платен правилно?
Добре е служителят да следи фиша си за заплата, отработените часове и работния график. Значение има не само колко часа са отработени, но и в кой ден са положени, как се отчита работното време и дали става дума за официален празник.
При съмнение за неправилно отчитане или заплащане на извънреден труд работникът може да потърси информация или да подаде сигнал до Главната инспекция по труда.