Как се възстановяват контролни точки: правила, курс и срокове през 2026 г.

Шофьорите могат да възстановят част от отнетите контролни точки чрез допълнително обучение, а при две години без нарушения точките се възстановяват служебно

Загубата на контролни точки не означава непременно, че трябва да се чака с години, за да бъдат възстановени. Българското законодателство предвижда два основни начина за възстановяване на контролни точки – чрез допълнително обучение или служебно след определен период без нарушения. Ако обаче водачът е загубил всичките си точки, процедурата вече е различна.

Правилата за контролните точки бяха актуализирани и през 2026 г., затова е важно водачите да се съобразяват с действащите разпоредби.

Колко контролни точки има един шофьор?

Максималният размер е 39 контролни точки. При новите водачи системата предвижда първоначално 26 точки, а след придобиването на необходимия стаж те достигат максималния размер от 39.

Контролните точки се отнемат при определени нарушения на Закона за движението по пътищата. Броят им зависи от конкретното нарушение.

Как се възстановяват отнети контролни точки?

Има два основни варианта.

1. Чрез допълнително обучение

Докато водачът все още разполага с контролни точки, той може да премине допълнително обучение за частично възстановяване на отнетите точки.

По този ред могат да бъдат възстановени до една трета от максималния брой точки – до 13 точки. Възстановяване чрез обучение може да се прави само веднъж в рамките на една година. Общият брой след възстановяването не може да надхвърли определения максимален размер.

2. Служебно след две години

Водачът може да възстанови максималния размер на контролните си точки и без курс. Това става след изтичането на две години от последното нарушение, за което са му отнети контролни точки. (МВР)

Това означава, че ако през този период бъде извършено ново нарушение, водещо до отнемане на точки, необходимият период започва да се отчита спрямо последното такова нарушение.

Как протича възстановяването на точки с курс?

За частично възстановяване водачът трябва да премине допълнително обучение при организация, която има необходимото разрешение за тази дейност.

След успешно преминаване се издава съответният документ за обучението, който служи за възстановяването на точките по установения ред. Официалната информация на МВР посочва, че документът се представя в съответната служба на ведомството.

Важно е да се провери предварително дали избраният обучителен център има право да провежда такъв тип обучение.

Може ли да възстановим точки, ако са ни останали само няколко?

Да. Не е необходимо да чакате броят на точките да стане критично нисък.

Докато водачът не е изчерпал целия си брой контролни точки, може да използва възможността за частично възстановяване чрез допълнително обучение, при спазване на останалите условия. (МВР)

Точно затова е разумно периодично да се проверява колко контролни точки са останали, особено след влезли в сила санкции за нарушения.

Какво става, ако загубим всичките си контролни точки?

Тук има много важна разлика.

Курсът за частично възстановяване не решава проблема, когато всички контролни точки вече са изчерпани.

При загуба на всички контролни точки водачът губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството си за управление на МПС. Ако не го направи доброволно, книжката може да бъде иззета от контролните органи.

Правоспособността може да бъде възстановена чрез съответната процедура и полагане на изпит, но не по-рано от шест месеца след датата, на която свидетелството е предадено или иззето.

Затова не бива да се чака загубата на последната точка с идеята впоследствие просто да се премине курс за 13 точки.

Колко точки можем да възстановим наведнъж?

При допълнително обучение могат да се възстановят до 13 контролни точки, като това право може да бъде използвано веднъж годишно.

Например, ако водач с максимален лимит от 39 точки разполага с 20 точки и отговаря на условията, след обучението може да възстанови до 13 и да достигне 33 точки.

Ако разполага с 35 точки, няма да получи още 13 и да достигне 48 – максималният допустим размер остава 39.

Важно: правилата за контролните точки се промениха през 2026 г.

През 2026 г. влязоха в сила изменения в Наредба № Iз-2539. Сред важните новости е разширяването на случаите, при които могат да бъдат отнемани контролни точки. Освен при влязло в сила наказателно постановление, новите правила обхващат и определени нарушения, установени с фиш на място или електронен фиш.

Затова водачите не трябва да приемат, че електронният фиш винаги означава единствено парична санкция – в зависимост от нарушението могат да последват и последствия за контролните точки.

Най-често задавани въпроси

Колко контролни точки мога да възстановя с курс?

До 13 точки, без да се надвишава максималният допустим брой.

Колко пъти годишно мога да мина курс?

Веднъж в рамките на една година.

Възстановяват ли се точките автоматично?

Да, максималният размер може да бъде възстановен служебно след две години от последното нарушение, за което са отнети точки.

Мога ли да мина курс, ако съм останал с 1 точка?

По принцип възстановяването чрез допълнително обучение е предвидено преди изчерпването на всички точки, при изпълнение на останалите законови условия.

Какво става при 0 контролни точки?

Водачът губи правоспособност и трябва да предаде свидетелството си за управление. Връщането зад волана изисква процедура за възстановяване на правоспособността, а не обикновен курс за частично възстановяване на точки.

Как да избегнем загубата на книжката?

Най-важното е водачът да следи колко контролни точки има и да не отлага предприемането на действия, когато броят им намалее значително. Допълнителното обучение може да помогне преди точките да бъдат изчерпани, но не може да замени процедурата за възстановяване на правоспособност след загубата на всички точки.

Актуалните правила и списъкът с нарушения, за които се отнемат точки, могат да бъдат проверени в официалната информация на МВР – Точкова система.