Как се изчислява заплащането по време на отпуск

Платеният годишен отпуск не означава, че оставаме без доход, но сумата за дните почивка невинаги се изчислява просто като част от месечната заплата

Когато излизаме в платен годишен отпуск, работодателят продължава да ни изплаща възнаграждение. Начинът, по който се определя сумата, обаче има свои правила и затова понякога заплатата за месец с отпуск може да се различава от очакваното.

Как се изчислява платеният отпуск?

Според чл. 177 от Кодекса на труда възнаграждението за времето на платения годишен отпуск се изчислява на базата на среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец преди отпуска, през който служителят е отработил поне 10 работни дни.

Най-общо изчислението започва така:

Брутното възнаграждение за базовия месец ÷ броя на отработените дни = среднодневно брутно възнаграждение

Получената стойност се използва при определяне на заплащането за дните платен отпуск. При месечно определено трудово възнаграждение се прилага и коригиращ коефициент, когато броят на работните дни в базовия месец се различава от този в месеца, през който се ползва отпускът.

Пример за изчисляване

Да приемем, че служител има брутно трудово възнаграждение от 2400 лв., а през базовия месец е отработил 20 дни.

Среднодневното му брутно възнаграждение е:

2400 ÷ 20 = 120 лв.

Ако служителят използва 5 дни платен отпуск, ориентировъчната база за тях би била:

120 × 5 = 600 лв.

Важно е да се има предвид, че това е опростен пример. При реалното изчисление могат да имат значение броят на работните дни в двата месеца, структурата на възнаграждението и приложимият коригиращ коефициент.

Коя заплата се взема за база?

Не е задължително това винаги да бъде заплатата от непосредствено предходния месец.

Условието е през избрания месец служителят да е отработил най-малко 10 работни дни. Ако това условие не е изпълнено, се търси предходен месец, в който има поне 10 отработени дни.

Това може да има значение например след продължително отсъствие от работа.

Какво влиза в сумата за изчисляване?

При определянето на възнаграждението за платен отпуск се взема предвид брутното трудово възнаграждение съгласно правилата на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

То може да включва основната заплата и определени допълнителни възнаграждения, включително такива с постоянен характер. Не всяка еднократно получена сума автоматично участва в изчислението.

А ако няма месец с поне 10 отработени дни?

И за тази ситуация има специално правило. Ако при същия работодател няма месец, през който служителят да е отработил най-малко 10 работни дни, възнаграждението за отпуска се определя на базата на уговорената основна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер.

Платеният отпуск не се заменя с пари по желание

Докато трудовото правоотношение продължава, платеният годишен отпуск по принцип не може просто да бъде заменен с парична сума. Кодексът на труда забранява паричното му компенсиране, освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

Защо заплатата през месец с отпуск може да изглежда различно?

Разликата може да идва от базовия месец, броя работни дни, допълнителните възнаграждения и начина, по който се формира брутната заплата.

Затова най-сигурният начин да проверим конкретна сума е да видим кой месец е използван като база, какво брутно възнаграждение е включено и колко отработени дни има в него.

Накратко

Заплащането по време на платен годишен отпуск се определя по специални правила, а не просто чрез разделяне на текущата месечна заплата. Основният ориентир е среднодневното брутно трудово възнаграждение за предходен месец с поне 10 отработени дни.

Това гарантира, че докато използваме законния си платен отпуск, продължаваме да получаваме трудово възнаграждение, изчислено по установения в трудовото законодателство ред.