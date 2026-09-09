Как се изчислява нетна заплата: от брутното възнаграждение до сумата за получаване

Каква е разликата между брутна и нетна заплата, какво се удържа от възнаграждението и защо сумата по трудовия договор не е тази, която получаваме

Когато започваме нова работа или договаряме по-високо възнаграждение, един от най-важните въпроси е: колко пари реално ще получаваме всеки месец? Причината е, че брутната заплата, записана в трудовия договор, обикновено е по-висока от сумата, която постъпва по банковата ни сметка.

Разликата идва основно от задължителните осигурителни вноски и данъка върху доходите. Именно след приспадането им получаваме т.нар. нетна заплата.

Какво е нетна заплата?

Нетната заплата е сумата, която служителят получава след приспадане на дължимите от него данъци и осигурителни вноски от брутното трудово възнаграждение.

Най-общо изчислението изглежда така:

Нетна заплата = Брутна заплата – лични осигурителни вноски – данък върху дохода – други приложими удръжки

В ежедневието именно нетното възнаграждение често наричаме „чиста заплата“.

Какво е брутна заплата?

Брутната заплата е възнаграждението преди удръжките за сметка на работника. Обикновено именно брутното месечно трудово възнаграждение е посочено в трудовия договор.

Например, ако договорената ви брутна заплата е 2500 лв., това не означава, че всеки месец ще получавате 2500 лв. „чисто“.

От тази сума първо се изчисляват дължимите лични осигурителни вноски, а след това и данъкът върху облагаемия доход.

Какви осигуровки се удържат от заплатата?

При стандартно трудово правоотношение от възнаграждението на служителя могат да се удържат неговите части от задължителните социални и здравни осигуровки.

Те са свързани с различни осигурителни рискове и права – пенсия, общо заболяване и майчинство, безработица и здравно осигуряване.

Важно е да се прави разлика между осигуровките за сметка на служителя и тези, които са за сметка на работодателя. Работодателят има свои осигурителни разходи върху възнаграждението, но те не се приспадат директно от договорената брутна заплата на работника.

Как се изчислява данъкът върху заплатата?

След приспадане на задължителните лични осигурителни вноски се определя данъчната основа.

При доходите от трудови правоотношения в България стандартно се прилага 10% данък върху общата годишна данъчна основа, като при месечното облагане работодателят изчислява и удържа авансовия данък.

Опростено процедурата може да се представи в няколко стъпки:

Определя се брутното трудово възнаграждение. Изчисляват се личните задължителни осигурителни вноски. Те се приспадат при определяне на месечната данъчна основа. Върху получената данъчна основа се изчислява дължимият данък. След приспадането на осигуровките и данъка се получава нетното възнаграждение.

Пример: как от брутна заплата се стига до нетна?

Да приемем, че служител има брутна заплата от 3000 лв.

От нея се изчисляват личните осигурителни вноски. След приспадането им се получава основата, върху която се определя данъкът върху дохода. След като бъде удържан и данъкът, остава сумата за получаване.

Точният размер на нетната заплата обаче зависи от конкретния случай. Значение могат да имат осигурителният доход, категорията труд, приложимите данъчни облекчения, допълнителните възнаграждения и други обстоятелства.

Затова не е правилно да се приема, че всяка брутна заплата от 3000 лв. непременно води до една и съща сума „чисто“ при всички работещи.

Защо работодателят плаща повече от брутната заплата?

Това е друг често объркван момент.

Нетна заплата, брутна заплата и общ разход за работодателя са три различни суми.

Нетната заплата е това, което служителят получава. Брутната е възнаграждението преди личните удръжки. Общият разход на работодателя може да бъде по-висок от брутната заплата, защото към нея се добавят осигурителните вноски и други разходи, които са за негова сметка.

Затова при преговори за работа винаги е добре да се уточнява дали предложената сума е брутна или нетна.

Може ли нетната заплата да е различна всеки месец?

Да. Сумата за получаване не винаги е напълно еднаква.

Промени могат да настъпят при бонуси, допълнително възнаграждение, болнични, неплатен отпуск, извънреден или нощен труд, данъчни облекчения, промяна в осигурителния доход или други обстоятелства.

Затова най-точната информация за конкретния месец се съдържа във фиша за заплата.

Как да проверим дали заплатата е изчислена правилно?

Проверете какво брутно възнаграждение е начислено и сравнете данните във фиша с трудовия си договор. Обърнете внимание на осигурителния доход, личните осигурителни вноски, данъчната основа, удържания данък и крайната сума за получаване.

Ако откриете разлика, първата стъпка е да поискате разяснение от счетоводството или работодателя.

Брутна или нетна заплата – коя сума да гледаме при предложение за работа?

Когато сравнявате две предложения за работа, не се ориентирайте единствено по обявената цифра. Проверете дали тя е брутна или нетна и какви допълнителни възнаграждения и придобивки са включени.

Предложение за „3000 лв. заплата“ може да означава съвсем различно реално възнаграждение в зависимост от това дали става дума за 3000 лв. бруто или 3000 лв. нето.

Най-важното

Изчисляването на нетната заплата започва от брутното възнаграждение. От него се приспадат личните задължителни осигурителни вноски, изчислява се данъчната основа и се удържа дължимият данък. Получената след тези удръжки сума е възнаграждението, което служителят реално получава.

При конкретни изчисления е важно да се използват актуалните за съответната година осигурителни прагове, максимален осигурителен доход, ставки и данъчни правила, тъй като те могат да се променят.