Как да проверим историята на автомобил: какво да знаем преди покупка на кола втора ръка

Проверка по VIN, сервизна история, километри, технически прегледи и документи – няколко стъпки могат да ни спестят скъпи ремонти и неприятни изненади

Покупката на автомобил втора ръка винаги носи известен риск. Колата може да изглежда отлично, да работи без видими проблеми и продавачът да уверява, че е „обслужвана редовно“, но зад добрия външен вид понякога се крият катастрофи, манипулиран километраж, пропуснати ремонти или други проблеми.

Затова една от най-важните стъпки преди покупката е проверка на историята на автомобила. Част от информацията може да бъде открита онлайн, а останалата – чрез документите на автомобила, сервизите и професионален оглед.

Какво представлява VIN номерът?

VIN (Vehicle Identification Number) е уникален идентификационен номер на автомобила, обикновено съставен от 17 знака. Можем да го разглеждаме като своеобразен „ЕГН“ на колата.

VIN номерът може да съдържа или да позволява извличането на информация за производителя, модела, техническите характеристики и производството на автомобила. Чрез специализирани бази данни той може да бъде използван и за търсене на сведения за миналото на конкретното превозно средство.

Обикновено VIN може да бъде намерен в регистрационните документи и върху самия автомобил. Важно е номерата на различните места да съвпадат.

Как да проверим историята на автомобил по VIN?

Най-лесният начин за предварителна проверка е чрез VIN номера. Съществуват различни онлайн услуги, които събират данни от множество източници и могат да предоставят информация за конкретен автомобил.

В зависимост от държавата, произхода на колата и наличните записи справката може да покаже данни за предишни километри, регистрирани произшествия или щети, сервизни събития, предишни обяви, снимки и други сведения.

Важно е обаче да знаем, че нито една VIN справка не гарантира пълна история на автомобила. Ако даден ремонт или инцидент никога не е бил въведен в база данни, той може изобщо да не се появи в отчета.

Проверете километража

Манипулираният пробег е сред основните рискове при покупката на употребяван автомобил. Затова не трябва да разчитаме единствено на числото, което виждаме на таблото.

Сравнете текущия пробег с наличните данни от предишни технически прегледи, сервизни документи, фактури и VIN справки.

Полезно е да се обърне внимание и на физическото състояние на автомобила. Силно износени волан, педали, скоростен лост или шофьорска седалка при необичайно малък обявен пробег са причина да зададем допълнителни въпроси.

Само по износването обаче не може категорично да се установи реалният пробег.

Проверете техническите прегледи

При автомобил, регистриран в България, полезна стъпка е проверката на наличната информация за периодичните технически прегледи.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя електронни справки, чрез които може да бъде проверена наличната в системата информация за превозното средство.

Официалната проверка за технически преглед на ИА „Автомобилна администрация“ може да бъде полезна отправна точка при проучването на автомобил преди покупка.

Такава справка обаче не замества техническата диагностика и не доказва, че автомобилът в момента е в безупречно механично състояние.

Потърсете сервизната история

Сервизната книжка е ценен източник на информация, но не бива да бъде единственото доказателство за поддръжката на автомобила.

По-надеждна картина може да се получи, когато книжката е подкрепена от фактури, касови бележки, протоколи за ремонти и други документи.

При автомобили, обслужвани в официалната дилърска мрежа, може да има електронна сервизна история. Възможността тя да бъде предоставена зависи от производителя, сервизната мрежа, държавата и правилата за достъп до данните.

Проверете дали автомобилът е претърпявал катастрофи

Следи от сериозен удар невинаги се виждат с просто око. Добре ремонтиран автомобил може визуално да изглежда почти безупречно.

При професионален оглед могат да бъдат проверени дебелината на боята, разликите между отделните панели, фугите между детайлите, следи от заваряване и ремонт по конструктивни елементи, състоянието на въздушните възглавници и други признаци за предишни щети.

Наличието на пребоядисан детайл само по себе си не означава, че автомобилът е претърпял тежка катастрофа. Важни са видът и мащабът на ремонта.

Не пропускайте документите

Историята на автомобила не се изчерпва с неговото техническо състояние. Преди сделката трябва внимателно да бъдат проверени и документите.

Сравнете VIN номера върху автомобила с този в регистрационните документи. Проверете данните за автомобила и продавача и не приемайте несъответствията като „дребна грешка“.

При вносен автомобил поискайте наличните документи от държавата на произход, както и фактури и други доказателства за предишната му история, когато такива съществуват.

Направете диагностика преди покупката

Дори онлайн историята да изглежда безупречно, професионалният преглед в независим сервиз остава една от най-важните стъпки.

Добрата проверка преди покупка може да включва компютърна диагностика, оглед на двигателя и трансмисията, ходовата част, спирачната система, течовете, електрониката, гумите и каросерията.

Направете и достатъчно дълъг тест драйв. Необичайни шумове, вибрации, проблеми при превключване на предавките или предупредителни лампи могат да насочат към проблем, който не се вижда при оглед на паркинга.

Може ли да проверим историята на автомобил безплатно?

Частично – да. Някои официални и публични справки са безплатни, а базова информация може да бъде намерена и чрез търсене по VIN.

По-подробните доклади от специализирани частни бази данни обикновено са платени. Дори платеният доклад обаче трябва да се разглежда като един от източниците на информация, а не като окончателна гаранция за състоянието и миналото на колата.

Най-сигурната проверка комбинира няколко източника

Няма един сайт или документ, който самостоятелно да ни каже всичко за употребяван автомобил. Най-добрият подход е да съчетаем VIN проверка, история на техническите прегледи, сервизни документи, проверка на километража, внимателен оглед и диагностика в независим сервиз.

Ако продавачът отказва да предостави VIN номера, не позволява автомобилът да бъде прегледан в избран от купувача сервиз или дава противоречива информация за историята му, това е сериозен сигнал да бъдем предпазливи.

Няколко проверки преди сделката могат да отнемат час или два, но могат да спестят хиляди евро за последващи ремонти.