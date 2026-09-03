Как да проверим дали работодателят ни осигурява и върху какъв доход

Няколко лесни проверки могат да покажат дали работодателят внася осигуровките ни и върху каква сума сме осигурени

Когато започваме нова работа, обикновено обръщаме най-голямо внимание на заплатата, работното време и условията на труд. Осигуровките обаче са също толкова важни. От тях зависят здравноосигурителните ни права, бъдещата пенсия и редица обезщетения.

Но как да проверим дали работодателят ни осигурява действително и върху какъв доход? Това може да стане сравнително лесно чрез електронните услуги на Националната агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ).

Защо е важно да проверяваме осигуровките си?

Това, че имаме подписан трудов договор и получаваме заплата всеки месец, не означава, че трябва напълно да пренебрегнем осигурителната си информация.

Важно е да знаем не само дали са подадени данни за нас, но и върху какъв осигурителен доход сме регистрирани.

Осигурителният доход има значение за редица наши права – включително при изчисляването на някои обезщетения и впоследствие на пенсията.

Как да проверим трудовия си договор в НАП?

Един от най-лесните начини е чрез електронните услуги на НАП.

За достъп до част от персоналните услуги е необходим ПИК (персонален идентификационен код) на НАП или друг поддържан начин за електронна идентификация.

В електронния портал можем да направим справка за информацията, подадена за трудовото ни правоотношение. Така можем да проверим дали работодателят е изпълнил задължението си да подаде необходимите данни при започването на работа.

Това е особено полезно при нов работодател или когато имаме съмнения дали назначаването ни е оформено правилно.

Как да проверим върху каква сума ни осигуряват?

Следващата важна стъпка е да проверим осигурителния доход, който работодателят декларира за нас.

Чрез персонализираните електронни услуги могат да бъдат направени справки за подадените осигурителни данни по месеци.

Обърнете внимание на:

осигурителния доход за съответния месец;

броя на дните в осигуряване;

данните за работодателя;

вида на осигуряването;

периодите, за които има подадена информация.

Ако например получавате една сума, но в системата виждате значително по-нисък осигурителен доход, е добре да проверите на какво се дължи разликата. Имайте предвид, че нетната заплата, брутното възнаграждение и осигурителният доход не са едно и също, затова само разлика между две числа не е доказателство за нарушение.

Можем ли да проверим и в НОИ?

Да. Националният осигурителен институт (НОИ) също предоставя електронни справки, свързани с осигурителния стаж и доход и информацията, използвана при определяне на различни осигурителни права.

Това позволява периодично да следим дали данните за трудовата и осигурителната ни история са отразени коректно.

Как да проверим здравните си осигуровки?

НАП предоставя и справка за здравноосигурителния статус.

Чрез нея можем да установим дали здравноосигурителните ни права са непрекъснати и дали има периоди без необходимите данни или вноски.

Ако установим прекъснати здравноосигурителни права, въпреки че през съответния период сме работили по трудово правоотношение, трябва да проверим причината.

Какво да направим, ако открием проблем?

Първо е разумно да сравним информацията с трудовия договор, фишовете за заплата и останалите документи, с които разполагаме. Възможно е да има техническо забавяне, корекция или друга причина за разминаването.

При съмнение можем да поискаме разяснение от работодателя или счетоводството.

Ако проблемът не бъде отстранен или имаме основания да смятаме, че трудовото или осигурителното законодателство не се спазва, можем да потърсим съдействие от компетентните институции – например НАП, НОИ или Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, според конкретния случай.

Не чакайте да ви потрябват осигуровките

Проверката на осигурителните данни отнема сравнително малко време, но може да предотврати неприятни изненади години по-късно.

Добра практика е периодично да проверяваме дали трудовото ни правоотношение е отразено правилно, какъв осигурителен доход е деклариран и дали здравноосигурителният ни статус е редовен.

Така можем да реагираме навреме при грешка или несъответствие, вместо да разберем за проблема едва когато трябва да използваме конкретно осигурително право.