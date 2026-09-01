Как да проверим дали личната ни карта е готова: бърза онлайн справка

МВР предлага безплатна електронна проверка, чрез която можем да разберем дали новата ни лична карта вече е издадена

Подали сме заявление за нова лична карта и наближава срокът за получаването ѝ, но не сме сигурни дали документът вече е готов. Вместо да ходим до районното управление или да търсим информация по телефона, можем да направим онлайн проверка дали личната карта е издадена.

Министерството на вътрешните работи предоставя специална електронна справка за издадени, но все още неполучени български лични документи. Услугата може да се използва и за проверка на лична карта.

Как да проверим дали личната карта е готова онлайн?

Най-лесният начин е чрез официалната електронна справка на МВР:

Проверка за издадени и неполучени лични документи – МВР

За извършване на проверката трябва да:

Изберем вида на документа – в случая лична карта. Въведем своето ЕГН, като използваме само цифри. В полето „Фамилия“ напишем фамилното си име на кирилица и по начина, по който е посочено в заявлението. Въведем символите от защитния код на страницата. Натиснем бутона „Търси“.

След това системата показва дали има издаден документ за самоличност от избрания вид. (МВР)

Какво означава, ако системата показва издаден документ?

Справката на МВР е озаглавена „Справка за издадени и неполучени български лични документи“. Тоест, ако при правилно въведени данни системата покаже, че имаме издаден документ от съответния вид, личната карта вече е издадена и все още не е получена.

Това е особено удобно, ако сме подали заявление преди няколко дни или седмици и не искаме да посещаваме съответното звено само за да попитаме дали документът е готов.

Какво да направим, ако няма информация за издадена лична карта?

Ако справката не показва издаден документ, първо трябва да проверим дали сме въвели правилно ЕГН и фамилията си. Фамилното име трябва да бъде изписано на кирилица така, както фигурира в заявлението.

Ако данните са правилни, а личната карта все още не се показва като издадена, можем да направим нова проверка по-късно или да се свържем със звеното „Български документи за самоличност“, в което сме подали заявлението.

Трябва ли електронен подпис за проверката?

За самата публична справка за издадени и неполучени документи не се изисква квалифициран електронен подпис. Страницата на МВР изисква избор на документ, ЕГН, фамилия и защитен код.

Това прави услугата лесно достъпна както от компютър, така и през браузъра на телефон или таблет.

Къде се получава готовата лична карта?

След като установим, че документът е издаден, трябва да го получим по реда, приложим към подаденото заявление. По информация на МВР издадената лична карта по правило се получава лично. Предвидени са и определени изключения за получаване от друго лице при съответните условия.

Добре е преди посещението да проверим и актуалното работно време на конкретното звено, от което трябва да получим документа.

Можем ли по същия начин да проверим и паспорт?

Да. Електронната услуга на МВР е за издадени и неполучени български лични документи, а при извършване на справката потребителят избира вида на документа.

Така една и съща услуга може да ни спести ненужно посещение на гише и да ни помогне предварително да разберем дали документът вече е издаден.

Най-важното

Ако се питаме „Готова ли е личната ми карта?“, най-бързият вариант е официалната онлайн справка на МВР. Необходимо е само да изберем вида на документа и да въведем ЕГН, фамилия и защитния код. Ако системата отчете издаден документ, можем да пристъпим към получаването му по установения ред.