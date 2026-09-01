Как да проверим дали личната ни карта е готова: бърза онлайн справка
МВР предлага безплатна електронна проверка, чрез която можем да разберем дали новата ни лична карта вече е издадена
Подали сме заявление за нова лична карта и наближава срокът за получаването ѝ, но не сме сигурни дали документът вече е готов. Вместо да ходим до районното управление или да търсим информация по телефона, можем да направим онлайн проверка дали личната карта е издадена.
Министерството на вътрешните работи предоставя специална електронна справка за издадени, но все още неполучени български лични документи. Услугата може да се използва и за проверка на лична карта.
Как да проверим дали личната карта е готова онлайн?
Най-лесният начин е чрез официалната електронна справка на МВР:
Проверка за издадени и неполучени лични документи – МВР
За извършване на проверката трябва да:
- Изберем вида на документа – в случая лична карта.
- Въведем своето ЕГН, като използваме само цифри.
- В полето „Фамилия“ напишем фамилното си име на кирилица и по начина, по който е посочено в заявлението.
- Въведем символите от защитния код на страницата.
- Натиснем бутона „Търси“.
След това системата показва дали има издаден документ за самоличност от избрания вид. (МВР)
Какво означава, ако системата показва издаден документ?
Справката на МВР е озаглавена „Справка за издадени и неполучени български лични документи“. Тоест, ако при правилно въведени данни системата покаже, че имаме издаден документ от съответния вид, личната карта вече е издадена и все още не е получена.
Това е особено удобно, ако сме подали заявление преди няколко дни или седмици и не искаме да посещаваме съответното звено само за да попитаме дали документът е готов.
Какво да направим, ако няма информация за издадена лична карта?
Ако справката не показва издаден документ, първо трябва да проверим дали сме въвели правилно ЕГН и фамилията си. Фамилното име трябва да бъде изписано на кирилица така, както фигурира в заявлението.
Ако данните са правилни, а личната карта все още не се показва като издадена, можем да направим нова проверка по-късно или да се свържем със звеното „Български документи за самоличност“, в което сме подали заявлението.
Трябва ли електронен подпис за проверката?
За самата публична справка за издадени и неполучени документи не се изисква квалифициран електронен подпис. Страницата на МВР изисква избор на документ, ЕГН, фамилия и защитен код.
Това прави услугата лесно достъпна както от компютър, така и през браузъра на телефон или таблет.
Къде се получава готовата лична карта?
След като установим, че документът е издаден, трябва да го получим по реда, приложим към подаденото заявление. По информация на МВР издадената лична карта по правило се получава лично. Предвидени са и определени изключения за получаване от друго лице при съответните условия.
Добре е преди посещението да проверим и актуалното работно време на конкретното звено, от което трябва да получим документа.
Можем ли по същия начин да проверим и паспорт?
Да. Електронната услуга на МВР е за издадени и неполучени български лични документи, а при извършване на справката потребителят избира вида на документа.
Така една и съща услуга може да ни спести ненужно посещение на гише и да ни помогне предварително да разберем дали документът вече е издаден.
Най-важното
Ако се питаме „Готова ли е личната ми карта?“, най-бързият вариант е официалната онлайн справка на МВР. Необходимо е само да изберем вида на документа и да въведем ЕГН, фамилия и защитния код. Ако системата отчете издаден документ, можем да пристъпим към получаването му по установения ред.