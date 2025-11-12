Кабинетът се запозна с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“

Правителството се запозна с резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), което се проведе на 9-10 октомври 2025 г. в гр. Хорсенс, Кралство Дания.

Съветът обсъди политиките в областта на проверката на възрастта и мерките за защита на непълнолетните в интернет. Сред фокусите на дискусията бяха европейският портфейл за цифрова самоличност и отношението му към защитата на непълнолетните в онлайн пространството, възможността за установяване на минимална възраст за достъп до социалните мрежи и текущото състояние на техническите решения за проверка на възрастта. Освен това заседанието страните членки обмениха информация относно родителския контрол като инструмент за защита на непълнолетните в интернет и обсъдиха следващите стъпки в тази посока, поставяйки акцент върху подобряването на европейското цифрово законодателство с цел по-ефективна защита на правата на децата в онлайн пространството.

България се застъпи за необходимостта от общоевропейски координиран подход и хармонизирана рамка за противодействие на многообразните рискове и опасности за непълнолетните в цифровата сфера. Освен това в рамките на неформалното заседание на Съвета бе засегнат и въпросът за насърчаване на европейския цифров суверенитет, като България изрази подкрепа към съществуващите европейски инициативи за укрепване на технологичния капацитет и конкурентоспособността на ЕС във високотехнологичната сфера в контекста на растящата глобална конкуренция, а също така подчерта ползите от по-предвидима регулаторна среда за европейските компании в цифровата област.

По време на неформалното заседание на Съвета бе официализирана Декларацията от Ютланд на Датското председателство, с която се очертава общата рамка на всеобхватния европейски подход към защитата на непълнолетните в онлайн пространството.

