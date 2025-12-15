понеделник, декември 15, 2025
България

Кабинетът одобри становище на МС по конституционно дело № 12 от 2025 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 12 от 2025 г.,образувано по искане на 49 народни представители от 51-ото Народно събрание.

В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че искането за обявяване на противоконституционност на решенията за избор на министър-председател, Министерски съвет и структура е неоснователно. Поддържа се тезата, че действието на решението на Конституционния съд за обявяване на незаконен избора на народни представители има действие „занапред“ и не влияе на валидността на избора за състав на Министерския съвет.

За година Дирекция „Национална система 112“ наложи глоби на 227 податели на злоумишлени сигнали

Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МВР за 2025 г.

Зам.-министър Капитанов запозна местната власт с напредъка по изграждането на мрежа от наземни генератори за градозащита в Кюстендил и Перник

