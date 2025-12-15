Кабинетът одобри становище на МС по конституционно дело № 12 от 2025 г.



Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 12 от 2025 г.,образувано по искане на 49 народни представители от 51-ото Народно събрание.

В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че искането за обявяване на противоконституционност на решенията за избор на министър-председател, Министерски съвет и структура е неоснователно. Поддържа се тезата, че действието на решението на Конституционния съд за обявяване на незаконен избора на народни представители има действие „занапред“ и не влияе на валидността на избора за състав на Министерския съвет.

Facebook

Twitter



Shares