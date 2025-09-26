Жечо Станков: Работим за разширяване на портфолиото на българската ядрена енергетика с нови модерни технологии

Българският енергиен министър разговаря в Канада с министъра на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече

Българското правителство работи активно за разширяване на портфолиото на българската ядрена енергетика с нови модерни технологии и за надграждане на над 50-годишния опит на страната в експлоатацията на ядрени мощности. Проектите за малки модулни реактори са сред най-модерните технологии в развитието на сектора. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков по време на разговора си със своя колега – министъра на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио, Канада, Стивън Лече. Двамата обсъдиха задълбочаване на енергийното сътрудничество между страните, с основен акцент върху прилагането на технологиите за малки модулни реактори. Българска делегация, водена от министър Станков, е на посещение в провинция Онтарио, където компанията Ontario Power Generation изгражда първия от общо планирани четири малки модулни реактора BWRX-300 в атомната електроцентрала Дарлингтън. Планирано е този реактор да бъде завършен в края на настоящото десетилетие, а всичките четири – до средата на следващото.

Внедряването на тази най-съвременна технология е шанс България да утвърди лидерската си роля в производството на беземисионна, чиста и достъпна енергия за целия регион на Югоизточна Европа, изтъкна министър Станков. По неговите думи, традициите, с които страната ни разполага в сектора, са отлична база за бъдещото му модерно развитие.

По-рано през седмицата, на среща с Роджър Мартела, корпоративен директор на General electric Vernova в Ню Йорк, където министър Станков участва в българската делегация, водена от министър-председателя Росен Желязков, за 80-тата сесия на Общото събрание на ООН, българската страна потвърди интереса си към развитие на тази нова технология, която може да осигури дългосрочна стабилност, предвидимост и достъпни цени на произвежданата електроенергия.

Като важна стъпка в целенасочените си усилия за проучване и развитие на тази технология в страната, министър Станков и неговият колега от Съединените американски щати – секретарят по енергетика Крис Райт подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество. Документът предвижда възможност България да се възползва от експертния опит на американските лаборатории при предпроектно проучване за оценка на пригодността на потенциални обекти за ускорено внедряване на малки модулни реактори.

Тази модерна и иновативна технология осигурява стабилно и предвидимо производство на електроенергия от базова мощност, чиито основни предимства са модулност, гъвкавост и повишена безопасност. Те се сглобяват на място при производството им, което намалява времето и разходите за изграждане. Могат да работят в комбинация с ВЕИ и да балансират колебанията в производството. Разполагат с пасивни системи за сигурност, които се задействат автоматично без човешка намеса или външно захранване.

Малките модулни реактори обикновено са с мощност между 50 и 300 мегавата, за разлика от класическите, които са над 1000 мегавата. Това ги прави подходящи за по-малки енергийни системи и региони. Те могат да осигурят чиста и надеждна енергия с ниски въглеродни емисии. Разглеждат се като ключова технология за енергийния преход и борбата с климатичните промени.

Facebook

Twitter



Shares