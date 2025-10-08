Изменя се Устройственият правилник на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.

С проекта на Постановление се предлага преразпределение на щатните бройки в АЯР, с цел осигуряване на ефективен, независим и навременен регулаторен контрол и лицензиране, в контекста на засиления фокус върху развитието на ядрената енергетика в България и нарастващата натовареност на Агенцията, при стриктно спазване на международните стандарти и националната нормативна уредба.

В съответствие с необходимостта от осигуряване на пълнота, точност и актуалност на нормативната уредба, регламентираща функциите и отговорностите на структурните звена в АЯР, са извършени промени в част от дейностите на дирекциите. Актуализацията цели също така адаптиране към разширения обхват от международни ангажименти на Република България в областта на ядрената безопасност.

В тази връзка е извършено ясно дефиниране на ролята на дирекция „Международно сътрудничество“ по отношение на представителството в международни структури и управлението на международния документооборот, прецизирани са функциите на дирекция „Анализи и оценки на безопасността“, както и е въведена нормативна рамка, регламентираща участието на дирекциите в процеса по разработване и актуализиране на подзаконовата нормативна уредба, свързана с прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Facebook

Twitter



Shares