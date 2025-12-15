понеделник, декември 15, 2025
Изменя се Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата

Редактор

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена с ПМС № 140 от 1998 г.

Промените са свързани с въвеждането на еврото в Република България от 1 януари 2026 г. и предвиждат превалутиране на всички суми от левове в евро по официалния валутен курс. С постановлението се актуализират и някои разпоредби в съответствие с промените в нормативната уредба, включително и отпадането на вече несъществуващи регулаторни режими.

Приемането на акта осигурява нормативна съгласуваност и готовност на системата на Министерството на културата за преминаването към еврото, без 9а се предвиждат допълнителни разходи за държавния бюджет.

