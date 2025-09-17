сряда, септември 17, 2025
Изменя се Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Изменението има за цел да приведе Тарифата в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България, както и постигане на яснота за потребителите на услугите при въвеждането на еврото като официална парична единица у нас. С приетите промени се извършва превалутиране от лева в евро на съществуващите такси, които се събират съгласно Закона за туризма.

