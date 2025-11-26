сряда, ноември 26, 2025
Последни:
България

Изменя се правителственото постановление за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

Редактор

Министерски съвет прие Постановление за изменение на ПМС № 18 от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Изменението е свързано с необходимостта от привеждане на постановлението в съответсевир с проетата структура на Министерския съвет.

С друго решение на Министерския съвет е приет доклад относно образуваните от Европейската комисия срещу Република България процедури по чл. 260, параграф 2, ал. 1 и по чл. 260, параграф 3, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз на етап мотивирано становище и съдебна фаза към 31 октомври 2025 г.

Целта на доклада е информативна и превантивна – предотвратяване на образуването на процедури срещу Република България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз, както и закриване на висящите процедури преди Съдът на Европейския съюз да бъде сезиран от Европейската комисия.

Съгласно последните изменения в координационния механизъм по европейските въпроси такъв доклад ще се изготвя на всеки три месеца и ще се изпраща за информация на Народното събрание.

Интересно от мрежата

Вижте още

Отменя се заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Редактор

Представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи да бъдат канени на преговорите за сключване на Национален рамков договор, реши на първо четене НС

Редактор

Вицепремиерът Гроздан Караджов ще посети Кюстендил

Редактор

Pin It on Pinterest