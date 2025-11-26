Изменя се правителственото постановление за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

Министерски съвет прие Постановление за изменение на ПМС № 18 от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Изменението е свързано с необходимостта от привеждане на постановлението в съответсевир с проетата структура на Министерския съвет.

С друго решение на Министерския съвет е приет доклад относно образуваните от Европейската комисия срещу Република България процедури по чл. 260, параграф 2, ал. 1 и по чл. 260, параграф 3, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз на етап мотивирано становище и съдебна фаза към 31 октомври 2025 г.

Целта на доклада е информативна и превантивна – предотвратяване на образуването на процедури срещу Република България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз, както и закриване на висящите процедури преди Съдът на Европейския съюз да бъде сезиран от Европейската комисия.

Съгласно последните изменения в координационния механизъм по европейските въпроси такъв доклад ще се изготвя на всеки три месеца и ще се изпраща за информация на Народното събрание.

