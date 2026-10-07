Изложба на художничката Ани Димитрова беше открита в Народното събрание

Експозицията „Равенство за хората с интелектуални затруднения“ поставя акцент върху равнопоставеността, видимостта и правото на хората с увреждания да развиват своите таланти

Изложбата „Равенство за хората с интелектуални затруднения“ беше открита в Народното събрание. Експозицията представя пейзажни картини на Ани Димитрова – художник със Синдром на Даун, чийто творчески свят е изпълнен с цветове, въображение, искреност и емоции.

Всяка от творбите разказва своя история, като красотата и пресъздаването на естетическото са неизменна част от същността на авторката.

Събитието се състоя по инициатива на народния представител Свилен Трифонов. Той подчерта, че чрез картините си Ани казва много повече, отколкото могат да изразят стотици думи.

По думите му изкуството дава възможност на Ани да живее достойно и да развива своя талант, поради което тя заслужава подкрепа.

„Тези хора трябва да бъдат видими и гласът им да бъде чут“

Директорът на Дневния център за лица с умствени затруднения „Ривиера“ във Варна Мария Чанкова припомни, че през тази година се навършват 20 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която в България е ратифицирана през 2012 г.

По думите ѝ целта на изложбата е хората с интелектуални затруднения да бъдат видими и гласът им да бъде чут, защото „те обичат със сърце, с очи и с усмивка“.

Менторът на Ани Деян Димитров посочи по време на откриването, че рисуването не е само духовна дейност, а и мисловен конструкт. Според него художникът преподрежда света, прави го по-хубав и разкрива красотата на човешката душа. С постоянство и целеустременост твори и самата Ани.

Изкуство с послание за равенство

Посланието в произведенията на Ани Димитрова е, че истинската стойност на всеки човек се крие в неговата душевност и способността му да вдъхновява другите.

Чрез самостоятелните си изложби художничката сбъдва мечтата си да не бъде изолирана, да се чувства равна с останалите и да носи радост чрез своето изкуство.

На откриването на изложбата присъстваха депутати, общественици и журналисти.