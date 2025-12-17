сряда, декември 17, 2025
Изложба на детски рисунки на тема „Моето приятелство с куче“ беше открита в НС

Изложба на детски рисунки „Моето приятелство с куче“ беше открита в Народното събрание. Експозицията е по инициатива на дирекция „Образование“ към Столична община и общинското предприятие „Екоравновесие“.

Целта е чрез рисунките на момичета и момчета от детски градини в София да бъде поставена темата за отношението към кучетата чрез детското изкуство и въображение.

Народният представител Кристина Петкова призова най-малките винаги да защитават доброто. Пазете го в себе си и го отстоявайте всеки ден, защото именно вие ни напомняте кои са важните неща в живота, добави тя. Според Кристина Петкова е налице положителна промяна в прилаганите мерки, свързани с бездомните животни и хуманното отношение към тях.

Директорът на ОП „Екоравновесие“ Дойчин Неновски подчерта, че любовта към животните идва напълно естествено за децата. Той благодари на всички детски градини, включили се в инициативата.

На откриването на изложбата присъстваха още депутати, заместник-кметът на София Надежда Бобчева, директорът на дирекция „Образование“ към Столична община Десислава Желязкова, както и много малки художници.

