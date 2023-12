Излъчване на живо на приветствието към студентите на вицепремиера Габриел в Деня на отворените врати в МВнР

Министерството на външните работи благодари на всички студенти, които приеха нашата покана да ни посетят в Деня на отворените врати.

По инициатива на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел за първи път днес от 10:00 до 16:00ч. вратите на ведомството ще са отворени за студенти. Събитието е под надслов „МВнР те иска“/MFA Wants You и се организира в партньорство с платформата Bulgaria Wants You на продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов и с Представителството на Европейската Комисия в България. Насочено е към студенти и младежки организации и цели да запознае младите хора, които проявяват интерес към дипломацията с практическата работа на българските дипломати, да представи приоритетите на българската външна политика и да популяризира институцията.

Приветствието на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел към младите посетители в Деня на отворените врати ще бъде излъчвано НА ЖИВО тук:

