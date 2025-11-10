Изкуственият интелект ще бъде основният двигател за икономическото развитие през следващото десетилетие

България трябва да бъде сред доставчиците на услуги с ИИ, а не ползвател, каза вицепремиерът Дончев на конференция

Изкуственият интелект (ИИ) ще бъде основният двигател, фактор за икономическо развитие през следващото десетилетие. Ако правителствата, обществата, икономиките са достатъчно умни, трябва да се възползват по най-добрия начин. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на конференция „Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, организирана от Сметната палата.

„Всяка съпротива губи шансове за бързо икономическо и обществено развитие“, категоричен е той и допълни, че трябва да побързаме с внедряването на ИИ.

Според него големият проблем, пред който ще се изправим скоро е, че светът ще се раздели на икономики, които предоставят услуги с висока добавена стойност, базирани на ИИ и ползватели. „България трябва да е сред доставчиците, а не сред ползвателите“, убеден е Дончев.

По думите му част от притесненията за ИИ, които съществуват са основателни, но реакцията на ЕС за ограничаването му не е била съвсем правилна. В същото време глобалните ни партньори и конкуренти като САЩ и Китай влагат усилия в развитието на ИИ. „Ние сме една от малкото държави, които имат собствен езиков модел. Трябва да експлоатираме всички възможности за систематичното му прилагане навсякъде, не само в държавната администрация и одита“, каза още Дончев.

Той е сигурен, че освен човешки капитал, имаме нужда и от инфраструктура. Вицепремиерът изтъкна предимствата на INSAIT и допълнителните възможности, които ще се разкрият пред България след изграждането на фабриката за изкуствен интелект BRAIN++.

На събитието на Сметната палата по случай 145-годишнината от създаването ѝ и 30 години от нейното възстановяване присъстваха още министър-председателят Росен Желязков, министърът на електронното управление Валентин Мундров, представители на академичната общност, бизнеса, експерти и други.

