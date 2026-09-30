Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи Динева по лични причини, а временно ръководството на агенцията поема д-р Юлиана Чилева

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи Иванка Динева от длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН).

Като причина за освобождаването са посочени лични причини.

Временно ръководството на ИА „Медицински надзор“ поема д-р Юлиана Чилева, която досега е заемала поста заместник изпълнителен директор на агенцията.

Д-р Чилева ще отговаря за текущата работа на „Медицински надзор“ до назначаването на титуляр на длъжността изпълнителен директор.