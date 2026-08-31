Иван Шишков: Започва разплащането по Инвестиционната програма за общините

Русе получава 3,8 млн. евро за интегрирана градска мобилност, а МРРБ продължава работата по транспортната свързаност на Северна България

От 1 септември започва разплащането по Инвестиционната програма за общините, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на среща с областния управител на Русе проф. Любомир Владимиров и кметове от региона.

Разговорите се проведоха в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“. В срещата участваха още заместник-министър Павлета Пеловска и представители на регионалните структури на ведомството.

„Нашите обиколки и срещи не са просто политически, а целта ни е да стигнем до всички кметове, до населението, да бъдем много по-близко до истинските нужди на всеки човек в България“, заяви Шишков.

Русе получава 3,8 млн. евро за градска мобилност

По време на срещата регионалният министър връчи на заместник-кмета на Русе Енчо Енчев символичен чек за 3,8 млн. евро по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

Средствата са предназначени за подкрепа на интегрираната градска мобилност. По думите на Шишков европейското финансиране е част от стратегията на правителството за подпомагане развитието на регионите.

Транспортната свързаност остава основен въпрос за Русе

Сред основните теми, поставени от кметовете, е изграждането на необходимата пътна инфраструктура, която да осигури по-добра връзка на Русе с останалата част от България и с Южна Европа.

Шишков подчерта, че транспортната инфраструктура е ключова за икономическото развитие на региона и посочи необходимостта държавата да продължи работата както по направлението Русе – Велико Търново, така и по автомагистрала „Хемус“.

Регионалният министър за втори път в рамките на по-малко от два месеца е на инспекция в Русенска област във връзка със строителството на магистралните участъци.

По думите му продължава и проектирането на трасето от Велико Търново към Маказа. Очаква се до 30–40 дни да бъде възложено изработването на подробен устройствен план до Велико Търново, след което да се премине към следващите проектни дейности по направлението към Маказа.

Шишков: Целта е да се намали неравенството между Северна и Южна България

Министърът заяви, че правителството работи за преодоляване на инфраструктурните различия между Северна и Южна България. Той подчерта, че реализацията на големите инфраструктурни проекти изисква технологично време за проектиране и необходимите процедури.

Шишков отправи и критики към управлението на инфраструктурните проекти през предходни периоди, включително към работата по автомагистрала „Хемус“.

„Нямаше проекти, нямаше перспектива, само имаше плащане. Сега правим нещата обратно. Сега ще има проекти, ще има перспектива и плащането ще е накрая“, заяви министърът. Тези оценки представляват политическата позиция на Шишков.

Министърът коментира и казуса „Баба Алино“

По време на срещата регионалният министър засегна и проблема със строителството в местността Баба Алино. Според Шишков през последните три години там е било допуснато незаконно строителство, за което той посочи като отговорна Община Варна.

По думите му са издадени заповеди за прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на сгради, които нямат разрешение за ползване. Шишков отправи и остри политически критики към предходното управление във връзка с казуса.

Твърденията за незаконното строителство и отговорността за него са позиция на регионалния министър, представена по време на срещата.